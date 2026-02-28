Brückenabriss Autobahn 48 A48-Brücke bei Höhr-Grenzhausen ist abgerissen Birgit Piehler 28.02.2026, 14:00 Uhr

i Die Brücke ist abgetragen, nun folgen noch die Fundamente und Aufräumarbeiten Birgit Piehler

Mit dem Abriss der Auf- und Abfahrbrücke zur A48 bei Höhr-Grenzhausen liegt die Autobahn GmbH voll im Zeitplan. In der Nacht zum Samstag wurde die Brücke abgerissen, über das Wochenende folgen die Fundamente, der Abtransport und Aufräumarbeiten.

. Die 1958 gebaute Autobahnbrücke über die A48 bei Höhr-Grenzhausen ist Vergangenheit. In der Nacht zum Samstag hat die Autobahn GmbH die Brücke abgerissen, um zeitnahe mit dem Bau einer neuen Brücke zu beginnen, die die Abfahrt von der Autobahn aus Richtung Dernbacher Dreieck und Auffahrt in Richtung Koblenz gewährleisten wird,Seit Freitag ist die Autobahnzufahrt aus Höhr-Grenzhausen in Richtung Koblenz trotz der Behelfsbrücke, die die alte ...







