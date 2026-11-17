Die mangelnde Sicherung eines Betonmischers auf einem Firmengelände in Montabaur hat am Dienstagmorgen gravierende Folgen. Der Lkw setzt sich in Bewegung und überrollt einen Mitarbeiter (85). Die Polizei ermittelt.
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Schwerer Arbeitsunfall auf einem Firmengelände in Montabaur am Dienstagmorgen: Ein 85-Jähriger wurde von einem Betonmischer überrollt und schwer verletzt. Gegen 7.30 Uhr setzte sich der Lkw aufgrund unzureichend eingesetzter Wegrollsicherung plötzlich selbstständig in Bewegung und rollte über das Gelände.