Arbeitsunfall auf Firmenareal 85-Jähriger in Montabaur von Betonlaster überrollt Birgit Piehler 17.11.2026, 16:06 Uhr

i Schwererer Arbeitsunfall in Montabaur: Ein Betonmischfahrzeug überrollte einen 85-Jährigen Uwe Anspach/dpa

Die mangelnde Sicherung eines Betonmischers auf einem Firmengelände in Montabaur hat am Dienstagmorgen gravierende Folgen. Der Lkw setzt sich in Bewegung und überrollt einen Mitarbeiter (85). Die Polizei ermittelt.

Schwerer Arbeitsunfall auf einem Firmengelände in Montabaur am Dienstagmorgen: Ein 85-Jähriger wurde von einem Betonmischer überrollt und schwer verletzt. Gegen 7.30 Uhr setzte sich der Lkw aufgrund unzureichend eingesetzter Wegrollsicherung plötzlich selbstständig in Bewegung und rollte über das Gelände.







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