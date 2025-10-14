Westerwald: Heimat für Buchen 600 Jahre bis zum Urwald 14.10.2025, 13:00 Uhr

i Die riesigen Bäume in dem etwa 130 Jahre alten Waldbestand beeindrucken die Veranstaltungsteilnehmer. Birgit Piehler

. Ein besonderes Highlight in den Wäldern der Montabaurer Höhe ist der seit etwa 40 Jahren nicht bewirtschaftete Buchenwaldbestand mit Bäumen, die 130 bis 140 Jahren alt sind, im Bereich des Masserother Waldes. Ehrfurchterweckend wirken die langen, geraden Stämme mit dem dichten Blätterdach hoch oben, das wenig Licht hindurch lässt.







