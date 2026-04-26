Speed-Dating für Mittelstand
3. KONEKT in Wirges traf auf reges Interesse
Sarah Walenta, Leiterin der Region Mittelrhein des BVMW, und Björn Flick, geschäftsführender Vorsitzender von Wäller helfen e.V.
Sarah Walenta, Leiterin der Region Mittelrhein des BVMW, und Björn Flick, geschäftsführender Vorsitzender von Wäller helfen e.V., verbinden Business und soziales Netzwerken
Birgit Piehler

Wie wichtig Vernetzung für Austausch und Kooperation in der Region ist, haben Mittelstandsunternehmen längst erkannt. Bei der Wirtschafts- und Netzwerkmesse Konekt Westerwald tauschten sich in Wirges rund 50 Teilnehmer, auch mit Besuchern, aus.

Lesezeit 2 Minuten
Im Nullkommanichts ist im Wirgeser Bürgerhaus eine Messe mit rund 50 teilnehmenden Firmen aufgebaut. Die Stände klein gehalten, aber stapelweise Visitenkarten und Flyer, die bereitliegen. Die dritte Veranstaltung der Wirtschaftsmesse Konekt Westerwald fand diesmal in Wirges im dortigen Bürgerhaus statt.

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