2026 geht das Lehrschwimmbad in Betrieb

Der Vertrag für den Bau des neuen Lehrschwimmbades in Höhr-Grenzhausen ist unterschrieben. Vertreter der Else-Schütz-Stiftung übergaben die 3,8 Millionen schwere Finanzierungsspende an die Stadt und diese den Auftrag zum Bau an die Firma Freistil.
Nun kann es losgehen, denn der Vertrag für den Bau des neuen Lehrschwimmbades in Höhr-Grenzhausen am Schulzentrum ist in trockenen Tüchern. Unterschrieben und besiegelt – Johann Christian Meier als Vertreter der Else-Schütz-Stiftung, Tom Ortmanns von der Firma Freistil und Verbandsgemeindebürgermeister Marco Weißer unterzeichneten jüngst den Vertrag zum Bau der kleinen, neuen Schwimmhalle, die nicht der Öffentlichkeit, wohl aber den Schulen in ...