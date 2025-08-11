Was haben Tausende von Lego-Steinen mit einem Kirchenjubiläum zu tun? Die Antwort auf diese Frage gab es in der Gemeinde Eitelborn.

Zu eigentlich einer ganzen Reihe von Jubiläen, aber vor allem zum hundertsten Geburtstag der Kirche Mariä Himmelfahrt hatte sich der Ortsausschuss Eitelborn sehr ins Zeug gelegt und allerhand Projekte rund um das Jubiläum vorbereitet. Neben mehreren Aktionen in der Jubiläumswoche gab es zwei große Lego-Aktionen, bei der insgesamt rund 17.500 Legosteine zum Einsatz kamen.

Zuerst baute der Informatikstudent Moritz Ries zusammen mit einigen Unterstützern aus Eitelborn in rund 100 Stunden die Kirche nach, für die er zuvor einen Entwurf am Computer und Baupläne entwickelt hatte. Anschließend sollte die Kirche auch ein Dorf bekommen, oder besser eine Stadt, an deren Bau 28 Kinder im Grundschulalter eifrig und begeistert teilgenommen haben. In der zweitägigen Ferienbauaktion Legostadt im Eitelborner Gemeindehaus Arche, bauten die Kinder rund um die Legoversion der Mariä-Himmelfahrt-Kirche eine riesige Legostadt auf.

i Zwei junge Architektinnen haben ihre Traumhäuser fertiggestellt, und natürlich stehen die Häuser zweier Freundinnen dicht beieinander. Betreuer Jonas hilft, Ideen umzusetzen. Birgit Piehler

Bereits am Freitagabend ist eifriges Geklapper und Geplapper aus der Arche zu vernehmen, ein Schwall geballter Energie und Lärm dringt aus dem kleinen Arche-Gebäude – ungebrochen, denn auch nach 17 Uhr noch war die Begeisterung der Kinder groß, die seit 10 Uhr morgens vor Ort Stein auf Stein setzten. Schon am ersten Tag ist der größere Teil der Gebäude fertig. Ein Teil der Bauten wird nach Bauplänen aufgebaut, weitere – und vor allem das Leben dazwischen – entspringt den kreativen Ideen der Kinder. Gärten, Spielplätze, Tiere und Menschen aus Lego werden zu lebendigen Szenarien in der Stadt umgesetzt – bis hin zum Flugzeug, das kurzerhand mithilfe der Beleuchtungskonstruktion eine freie Flugbahn erhält.

Martina Kissel-Staude, Pastoralreferentin in St. Peter, begleitete diese Aktion ebenso wie die weiteren Projekte mit 20 ehrenamtlichen Helfern, die wie sie mit unermüdlichem Einsatz aber viel Freude dabei waren. Um die Menschen zu würdigen, die unter großen Anstrengungen die Kirche in den Jahren 1923 bis 1925 erbaut haben entstand im Ortsausschuss die Idee für die Lego-Bauaktion. Auch ging es darum, Aktivitäten für Kinder und Jugendliche anzubieten.

i Betreuerin Johanna unterstützt die Kinder beim Bauen nach Plan. Birgit Piehler

Die Kinder kommen aus Eitelborn, Simmern, Staudt, Kadenbach und weiteren Orten und verstehen sich alle miteinander gut. Es gebe keine Zankereien oder schlechtes Benehmen untereinander, resümiert die Pastoralreferentin nach dem ersten Tag begeistert durch den Plapper- und Klapper-Lärm hindurch. Die Kinder könnten ihre ganz persönlichen Ideen umsetzen, beispielsweise Ihr Traumhaus errichten. Auch vereinzelt schüchternere oder belastete Kinder scheinen hier ihre Scheu abgelegt zu haben und gestalten gemeinsam mit anderen ihre Werke oder vertiefen sich im Kreis der kunterbunten Gemeinschaft in ihre Kreationen.

Die Idee dazu, so erklärt die Pastoralreferentin, entstand nach dem Konzept einer freikirchlichen Gemeinschaft, wird jedoch in vereinfachter Form durchgeführt. Um den Bezug zur Kirche zu wahren und den Kindern spielerisch zu vermitteln sowie Gemeinschaft zu leben, setze Kissel-Staude den beiden Tagen für jeweils 15 Minuten mehrmals zwischendurch einen Impuls mit kleinen Religionsthemen, der beispielsweise die Arche mit ihren Tieren thematisiere.

i 17.500 Legosteine standen für die Jubiläums-Aktion zur Verfügung. Birgit Piehler

Mittagspause zum Essen – zubereitet von der Küchencrew – und zum Spielen auf dem Spielplatz: all das sorgt dafür, dass weder Hunger noch Langeweile aufkommen. Ein Lied zur Aufführung beim abschließenden sonntäglichen Gottesdienst mit Frühstück üben die Kinder gemeinsam ein und stellen sich zum Tagesabschluss für das Foto als Regenbogen mit den Farben ihrer T-Shirts auf, um die Gemeinschaft zu bekräftigen.

Zu dem abschließenden Sonntagsfrühstück waren vor allem auch die Älteren der Familien und der Gemeinde eingeladen – es wurde mit 80 Teilnehmern geplant. Danach durften die Kinder ihre gemeinsam erbaute Stadt vorführen.

i Informatikstudent Moritz Ries hat den Bauplan für die Eitelborner Kirche entworfen und umgesetzt. Birgit Piehler

Die Festwoche zum 100. Geburtstag der Mariä-Himmelfahrt-Kirche

Nach dem Umzug der Legokirche in das große Original der Eitelborner Mariä-Himmelfahrt-Kirche werden am Mittwoch, 13. August, und am Donnerstag, 14. August, um 19 Uhr jeweils 50 Jahre Kirchengeschichte beleuchtet. Beteiligt sind der Kirchenchor und viele andere Mitwirkende. Zu erfahren gibt es viel über Gründung und Bau der Kirche, über 30 Jahre Gemeindehaus Arche, Anekdoten über Lebende und Tote. In mehreren kleinen Vorträgen wird für jeden etwas dabei sein.

Der Festgottesdienst am Samstag, 16. August, um 17 Uhr, mit anschließendem Sektempfang zum Plaudern und dem Kirmesspruch (ausnahmsweise auf dem Kirchplatz) beendet die Jubiläumstage rund um die Kirche im Oberdorf und lädt zur Kirmes ins Unterdorf ein. bp