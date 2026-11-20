Im Haus Pusteblume schwächeln der Herd, der Backofen und der Kühlschrank. Eine neue Küche für die Pflegekinder und ihre Betreuer muss her. HELFT UNS LEBEN unterstützt das Projekt in Singhofen.

Singhofen. Cathy, Marlene, Jonathan, Jascha und Severine wohnen im Haus Pusteblume in Singhofen. Gemeinsam mit ihren Betreuern bereiten die Pflegekinder leckere Speisen zu: In der Küche wird täglich geschnippelt, gebrutzelt oder gebacken. „Das gemeinsame Kochen und Essen ist ein abendliches Ritual geworden. Danach wird am Esstisch gebastelt oder gespielt“, berichtet Pflegemutter Sigrid Hastrich.

Im Jahr 2022 hat sie Haus Pusteblume in Singhofen gegründet und damit ein Zuhause für ihre fünf Pflegekinder im Alter zwischen 17 und 38 Jahren geschaffen. „Sie empfinden wie Geschwister füreinander. Hier sind sie bestens aufgehoben“, erklärt Hastrich. Die jungen Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen fühlen sich in der privat organisierten Wohngemeinschaft wohl, werden rund um die Uhr betreut.

Wir wollen natürlich helfen, damit hier weiterhin gekocht werden kann. Eine warme Mahlzeit ist so wichtig.

Manuela Lewentz-Twer, die Erste Vorsitzende von HELFT UNS LEBEN

Die Küche ist im Haus Pusteblume der Lebensmittelpunkt, ein Ort der Begegnung und des Miteinanders für Betreuer und Bewohner, weiß Sigrid Hastrich. Inzwischen ist die Küche, die beim Einzug schon im gebrauchten Zustand gekauft wurde, jedoch abgelebt. Geräte wie Kühlschrank, Herd und Backofen schwächeln. Nun erfuhr HELFT UNS LEBEN, die Hilfsinitiative der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben, von der Situation.

Daraufhin besuchte Manuela Lewentz-Twer, die Erste Vorsitzende des Vereins, die Familie, um sich selbst ein Bild zu machen. „Die Küche spielt eine wichtige Rolle im Alltag der Wohngruppe“, sagt Manuela Lewentz-Twer und verdeutlicht: „Wir wollen natürlich helfen, damit hier weiterhin gekocht werden kann. Eine warme Mahlzeit ist so wichtig.“ HELFT UNS LEBEN wird die Kosten für eine neue Küche übernehmen. Inzwischen wurde das Wohnkaufhaus „billi & friends“ in Mülheim-Kärlich mit der Planung der Küche beauftragt. „Wir freuen uns riesig“, sagt Sigrid Hastrich. „Die Kinder sind euphorisch. Sie wollen unbedingt eine helle Küche, in der sie kochen können“.

Unterstützung von HELFT UNS LEBEN

Seit einigen Jahren unterstützt HELFT UNS LEBEN das Wohnprojekt von Sigrid Hastrich immer wieder mal. So wurde das alte Haus an der Hauptstraße im Mai 2024 mit neuen Fenstern ausgestattet, um die Wohnqualität nachhaltig zu verbessern.

Mit einem neuen Auto konnte Manuela Lewentz-Twer den Bewohnern von Haus Pusteblume zu Weihnachten 2025 einen Herzenswunsch erfüllen. Mit dem Volkswagen T-Roc können die Jungen und Mädchen seither zu Arztterminen, Reitstunden oder Freunden gebracht werden. Vormals mussten die Betreuer mit ihren Privatfahrzeugen die vielen Fahrten übernehmen.

Maximilian Eckhardt Hilfe für Projekt in Singhofen Ein Auto für die Bewohner von Haus Pusteblume Mit einem neuen Fahrzeug unterstützt HELFT UNS LEBEN, die Hilfsorganisation der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben, die Bewohner von Haus Pusteblume in Singhofen. Dank großzügiger Spenden unserer Leserinnen und Leser.

„HELFT UNS LEBEN hat so viel für uns getan. Wir sind unendlich dankbar für die große Unterstützung“, sagt Sigrid Hastrich freudestrahlend. Und Manuela Lewentz-Twer entgegnet: „Es ist und bleibt uns ein Herzensanliegen, Sie und die Pflegekinder bei diesem wichtigen Wohnprojekt auch weiterhin zu unterstützen.“

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter der Adresse www.helftunsleben.de