Wandern mit HöhepunktDabei sein: Gipfelkreuz für Langhalsweg in OsterspaiMira Zwick 23.04.2026, 16:00 UhriDeutschlands schönster Wanderweg aus dem Jahr 2024 - der Langhalsweg in Osterspai - bekommt am 1. Mai ein neues Highlight. Am Tag der Arbeit wird entlang des Weges ein Gipfelkreuz aufgestellt. Mira ZwickDeutschlands schönster Wanderweg aus dem Jahr 2024 - der Langhalsweg in Osterspai - bekommt am 1. Mai ein neues Highlight. Am Tag der Arbeit wird ein Gipfelkreuz aufgestellt. Wanderfreunde und Naturbegeisterte können bei diesem Event dabei sein. Lesezeit 2 Minuten Seit zwei Jahren hat Osterspai mit dem Langhalsweg einen von Deutschlands schönsten Wanderwegen. Artikel teilen Artikel teilen Ressort und SchlagwörterRhein-Lahn-ZeitungFreizeit