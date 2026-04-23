Wandern mit Höhepunkt
Dabei sein: Gipfelkreuz für Langhalsweg in Osterspai
Deutschlands schönster Wanderweg aus dem Jahr 2024 - der Langhalsweg in Osterspai - bekommt am 1. Mai ein neues Highlight. Am Ta
Deutschlands schönster Wanderweg aus dem Jahr 2024 - der Langhalsweg in Osterspai - bekommt am 1. Mai ein neues Highlight. Am Tag der Arbeit wird entlang des Weges ein Gipfelkreuz aufgestellt.
Mira Zwick

Deutschlands schönster Wanderweg aus dem Jahr 2024 - der Langhalsweg in Osterspai - bekommt am 1. Mai ein neues Highlight. Am Tag der Arbeit wird ein Gipfelkreuz aufgestellt. Wanderfreunde und Naturbegeisterte können bei diesem Event dabei sein. 

Lesezeit 2 Minuten
Seit zwei Jahren hat Osterspai mit dem Langhalsweg einen von Deutschlands schönsten Wanderwegen.

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Rhein-Lahn-ZeitungFreizeit

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