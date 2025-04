Wanderboom in Osterspai: Langhalsweg lockt Massen an

Was als Herzensprojekt begann, entwickelte sich zum Besuchermagnet: Mehr als 23.000 Menschen wanderten 2024 den Langhalsweg in Osterspai. An Spitzentagen strömten mehr als 1500 Gäste auf den Acht-Kilometer-Rundweg. Was mit Ehrenamt alles möglich ist.

Es ist eine Erfolgsgeschichte, wie sie sich Sebastian Reifferscheid und seine Mitstreiter in ihren kühnsten Träumen nicht hätten vorstellen können. Als Osterspais Ortsbürgermeister mitten in der Corona-Pandemie den Plan fasste, einen Rundwanderweg für seine Gemeinde zu entwickeln, war nicht absehbar, dass er schon wenige Jahre später – im August 2024 – zu Deutschlands schönstem Wanderweg gewählt wird und seitdem Tausende Wanderbegeisterte den Weg in die kleine Rheingemeinde finden.

Pünktlich zur Preisverleihung im vergangenen Sommer hatte Reifferscheid eine Lichtschranke am Eingang zum Wanderweg installiert. Und das Ergebnis lässt ihn staunen: Bis zum Jahresende sind rund 23.000 Menschen den Langhalsweg gelaufen, zieht er eine erste Bilanz. „Damit hat hier wirklich keiner gerechnet!“, kann Reifferscheid sein Glück kaum fassen. Rekordtag war der 18. August. Am Sonntag nach der Wahl pilgerten 1509 Menschen über den 8,1 Kilometer langen Weg mit seinen schönen Ausblicken und vielen liebevoll gestalteten Attraktionen, am ersten Oktoberwochenende waren insgesamt 2448 Wanderlustige auf dem Rundweg unterwegs. Menschenmassen, mit denen niemand im Ort gerechnet hat und die dazu führten, den Start des Rundhalswegs zu verlegen: vom Langhalsbrunnen mitten im historischen Ortskern, wo lediglich ein kleiner Parkplatz zur Verfügung stand, an den Ortseingang Osterspais, wo die Gemeinde einen großen Wanderparkplatz auf einer Wiese eingerichtet hat.

Wanderweg ist im reinen Ehrenamt entstanden

Das Besondere an dem Weg: Von der Idee über die Umsetzung bis hin zur Marketingstrategie ist alles komplett im Ehrenamt entstanden – und das große Engagement der rund 20-köpfigen Truppe hält bis heute an. Denn der Wanderweg mitten durch die Natur muss gepflegt, insbesondere im Frühjahr regelmäßig freigeschnitten, Müll eingesammelt werden. Hinzu kommt, die verschiedenen Stationen in Schuss zu halten, Glückssteine und den Erdkühlschrank, an dem Wanderer auf halbem Weg ein erfrischendes Langhalsbier finden, wieder aufzufüllen, aber auch das Selbstbedienungslädchen am Rathaus mit Langhals-Souvenirs wie Magnete, Tassen, 3-D-Figuren und vielem mehr im Blick zu behalten und regelmäßig die Vertrauenskasse zu leeren. Richtig gelesen: Gezahlt wird in eine Vertrauenskasse oder via PayPal, ein Konzept, das aufgeht, berichtet Sebastian Reifferscheid.

„Aber allein der Titel ist mehr wert als jeder Geldpreis!“ Osterspais Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid freut sich darüber, dass der Langhalsweg im vergangenen Jahr zu Deutschlands schönstem Wanderweg gewählt wurde.

Von dem großen Erfolg des Wanderwegs profitieren Gastronomen und der Dorfladen gleichermaßen, aber auch der Wohnmobilstellplatz wird rege von Wanderern genutzt, wie Reifferscheid beobachtet – „Geld aus den Stellplatzgebühren, das unmittelbar bei der Gemeinde ankommt“, freut er sich über die positiven Effekte, Sieger dieses Wettbewerbs zu sein. Denn „außer einem Holzpokal und einer Urkunde gab es im Grunde nichts“, berichtet der Ortschef, um direkt zu betonen: „Aber allein der Titel ist mehr wert als jeder Geldpreis! Gerade auch wenn wir in Richtung Buga denken, werden wir mit unserem Weg sicher noch mal punkten können“, hofft er.

i Eine der neuesten Attraktionen am Osterspaier Langhalsweg ist der Rastplatz im Stile eine einer Bushaltestelle. In einer gemeinschaftlichen Aktion hat das Langhalsweg-Team die "Bushaltestelle" aufgestellt. Sebastian Reifferscheid

Denn eines ist ihm und seinen Mitstreitern klar: Auf dem Erfolg ausruhen wollen sie sich nicht. Seit der Preisverleihung hat das rührige Team einen neuen Aussichtspunkt am Grünen Felsen eingerichtet und als Gag eine Langhalsbushaltestelle am Wasembach-Parkplatz als überdachten Rastplatz aufgestellt. Und ein neues Projekt steht nun auf dem Plan, nachdem es jüngst eine Förderzusage als Ehrenamtliches Bürgerprojekt durch die LAG bekommen hat: Nun soll ein großes Langhals-Memory aus Holz mit Motiven vom Wanderweg gebaut werden, das entlang des Weges aufgestellt werden soll.

Der Ortschef ist merklich stolz auf all das, was er mit seinem Team geschafft hat – und das ohne ein großes Budget zur Verfügung zu haben: „Es ist mit einfachen Mitteln möglich, aber vieles geht einfach nur aus dem Ehrenamt heraus“, erzählt er. „Da hat ein Rad ins andere gegriffen, da hat einfach alles gut zusammengepasst.“

Gemeinde lädt zu Wandertag für 1. Mai

Traditionell wird am 1. Mai gewandert. So auch in Osterspai. Die Gemeinde lädt alle Wanderlustigen dazu ein, an diesem Tag den Langhalsweg zu erkunden. An diesem Tag gibt es auch die seltene Gelegenheit, einen Blick den Schlosshof des Schlosses Liebeneck zu werfen. Für Stärkung sorgt der Burggartenverein mit Gegrilltem und kühlen Getränken an der Florianshütte.