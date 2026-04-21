Europapreis für zwei Schulen Sprachen, Erfahrungen und Kulturen vereint in einem Rap Sina Ternis 21.04.2026, 06:00 Uhr

i Die Freude war groß bei den Schülern der Friedrich-Karl-Ströher-Realschule plus, als sie erfuhren, dass sie beim Europapreis des Landes Rheinland-Pfalz den zweiten Platz belegt haben. Sina Ternis

Mit der Friedrich-Karl-Ströher-Realschule plus und der Puricelli-Realschule plus wurden beim diesjährigen Europapreis des Landes Rheinland-Pfalz gleich zwei Schulen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis ausgezeichnet. Gemeinsam waren sie nun in Mainz.

„Wir wollen keinen Krieg, denn wir haben uns alle lieb.“ Wenn Dima aus der Ukraine den Refrain zum Rap der Klasse 6a an der Friedrich-Karl-Ströher-Realschule plus in Simmern vorträgt, dann merkt man ihm schnell an, wie ernst er diese Aussage meint, wie viel mehr in seinem Fall hinter diesem Satz steht.







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