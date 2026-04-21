Mit der Friedrich-Karl-Ströher-Realschule plus und der Puricelli-Realschule plus wurden beim diesjährigen Europapreis des Landes Rheinland-Pfalz gleich zwei Schulen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis ausgezeichnet. Gemeinsam waren sie nun in Mainz.
Lesezeit 4 Minuten
„Wir wollen keinen Krieg, denn wir haben uns alle lieb.“ Wenn Dima aus der Ukraine den Refrain zum Rap der Klasse 6a an der Friedrich-Karl-Ströher-Realschule plus in Simmern vorträgt, dann merkt man ihm schnell an, wie ernst er diese Aussage meint, wie viel mehr in seinem Fall hinter diesem Satz steht.