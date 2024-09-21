Sie hat es geschafft: Julia Lambrich aus Oberwesel steht im Finale zur Wahl der Deutschen Weinkönigin

Sie hat es geschafft: Die Mittelrhein-Weinkönigin Julia Lambrich hat die erste Hürde bei der Wahl zur Deutschen Weinkönigin genommen und ist ins Finale eingezogen. Der Vorentscheid fand am Samstag in Neustadt an der Weinstraße statt. Von den insgesamt zwölf Kandidatinnen aus den Weinanbauregionen Ahr, Baden, Franken, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Pfalz, Rheinhessen, Saale-Unstrut, Sachsen und Württemberg haben sich fünf für das Finale qualifiziert. Neben Julia Lambrich sind das Marie-Sophie Schwarz (Mosel), Katharina Gräff (Nahe), Charlotte Weihl (Pfalz) und Annalena Baum (Rheinhessen) und damit ausnahmslos rheinland-pfälzische Kandidatinnen.

Gesunde, positive Aufregung

Julia Lambrich war als Siebte an der Reihe. „Der Moment, kurz bevor man auf die Bühne geht, ist natürlich spannend, aber es war bei mir eine gesunde, positive Aufregung, die ja auch dabei hilft, sich zu fokussieren und 100 Prozent zu geben“, sagte sie im Nachhinein. Auf der Bühne habe es dann einfach nur Spaß gemacht – und das war ihr auch im Gespräch mit Moderator Holger Wienpahl und bei der Beantwortung der drei Fachfragen, zwei auf Deutsch, eine auf Englisch, anzumerken. Was zeichnet biodynamischen Weinbau aus? Müssen die Winzer aufgrund des Klimawandels noch stärker auf andere Rebsorten setzen? So zwei der drei Fragen, zu denen die Oberweselerin in 45 Sekunden eine Menge zu sagen hatte – und die Jury damit auf ganzer Linie überzeugte. „Ich wusste in dem Moment, als ich mit der Fachbefragung fertig war, dass ich, egal, wie es ausgeht, glücklich aus diesem Abend gehen kann“, so die Oberweserlin.

Auch bei der Teamaufgabe, zu der Julia Lambrich mit Annalena Baum und Nina Kaltwasser von der Hessischen Bergstraße antrat, überzeugte sie zusammen mit den beiden anderen: Bei einer Weinverkostung ging es zum einen darum, diesen zu charakterisieren und anschließend die Rebsorte zu benennen: Sieben von zehn Übereinstimmungen hatte das Team um Julia Lambrich und auch die Rebsorte, ein Grauburgunder, wurde richtig erkannt. „Ich wusste vom ersten Moment, als wir alle gemeinsam auf die Bühne gekommen sind, dass mir nichts passieren kann, denn meine Fans haben mich großartig unterstützt und diesen Rückhalt spüren zu dürfen, ist wahnsinnig schön“, so Julia Lambrich.

Wahl am kommenden Freitag

Um kurz vor 19 Uhr am Samstagabend stand dann fest: Die 26-jährige Oberweselerin darf das Anbaugebiet Mittelrhein auch im Finale repräsentieren. „Ich habe mich schon riesig für die anderen Mädels gefreut und war einfach völlig überwältigt, als mein Name vorgelesen wurde. Ich bin ja ohne Erwartungen in den Nachmittag gegangen und dann liefen natürlich einige Freudentränen“, erinnert sie sich an den Moment, als ihr Name verkündet wurde. Das Finale findet am Freitag, 27. September, ebenfalls in Neustadt an der Weinstraße statt und wird ab 20.15 Uhr live im SWR-Fernsehen übertragen.