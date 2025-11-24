Feierstimmung in Hunsrückhalle Heart-Chor Simmern gibt großes Jubiläumskonzert 24.11.2025, 18:00 Uhr

i Das Jubiläumskonzert des Heart-Chors Simmern war eine Zeitreise durch 30 Jahre Chorgeschichte. Sina Ternis

Anlässlich seines 30. Geburtstags veranstaltete der Heart-Chor Simmern ein großes Jubiläumskonzert in der Hunsrückhalle. Dabei brachte der Abend so einige Höhepunkte mit sich. Die Jubiläumstour geht allerdings noch weiter.

Als die Kinder mit einem Pustgeräusch ihre imaginären Luftballons steigen ließen und ihnen verträumt nachsahen, war die Stimmung in der Simmerner Hunsrückhalle auf dem Höhepunkt angelangt. Mit tosendem Applaus honorierten die mehr als 600 Gäste die „Solo“-Einlage, bei der die zwölf Kinder mit viel Leidenschaft, mit viel Inbrunst und mit ganz viel Spaß „99 Luftballons“ von Nena vorgetragen hatten.







Artikel teilen

Artikel teilen