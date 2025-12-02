Nach Konzert in Simmern Der Heart-Chor fasziniert seit 30 Jahren sein Publikum Sina Ternis 02.12.2025, 15:00 Uhr

i Der Heart-Chor feiert mit einer Reihe Jubiläumskonzerten sein 30-jähriges Bestehen. Die musikalische Leiterin Sarah Hickethier berichtet im Interview, was für sie den Reiz des Chores ausmacht. Volker Berg

Mit mehr als 500 Zuschauern hat der Heart-Chor kürzlich in der Hunsrückhalle sein 30-Jähriges gefeiert. Im Interview verrät die musikalische Leiterin Sarah Hickethier, was für sie die Faszination des beliebten Chors ausmacht und wie es weitergeht.

Seit dem großen Jubiläumskonzert vor mehr als 500 Zuschauern in der Simmerner Hunsrückhalle sind nun eineinhalb Wochen vergangen. Auch wenn die Veranstaltung sicherlich das Highlight für den Heart-Chor war, stehen noch zwei weitere Konzerte an. Und die könnten sogar noch besser werden.







