Nach Konzert in Simmern
Der Heart-Chor fasziniert seit 30 Jahren sein Publikum
Der Heart-Chor feiert mit einer Reihe Jubiläumskonzerten sein 30-jähriges Bestehen. Die musikalische Leiterin Sarah Hickethier berichtet im Interview, was für sie den Reiz des Chores ausmacht.
Volker Berg

Mit mehr als 500 Zuschauern hat der Heart-Chor kürzlich in der Hunsrückhalle sein 30-Jähriges gefeiert. Im Interview verrät die musikalische Leiterin Sarah Hickethier, was für sie die Faszination des beliebten Chors ausmacht und wie es weitergeht.

Lesezeit 4 Minuten
Seit dem großen Jubiläumskonzert vor mehr als 500 Zuschauern in der Simmerner Hunsrückhalle sind nun eineinhalb Wochen vergangen. Auch wenn die Veranstaltung sicherlich das Highlight für den Heart-Chor war, stehen noch zwei weitere Konzerte an. Und die könnten sogar noch besser werden.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungKultur

Top-News aus der Region