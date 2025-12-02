Der Heart-Chor fasziniert seit 30 Jahren sein Publikum

Mit mehr als 500 Zuschauern hat der Heart-Chor kürzlich in der Hunsrückhalle sein 30-Jähriges gefeiert. Im Interview verrät die musikalische Leiterin Sarah Hickethier, was für sie die Faszination des beliebten Chors ausmacht und wie es weitergeht.
Lesezeit 4 Minuten
Seit dem großen Jubiläumskonzert vor mehr als 500 Zuschauern in der Simmerner Hunsrückhalle sind nun eineinhalb Wochen vergangen. Auch wenn die Veranstaltung sicherlich das Highlight für den Heart-Chor war, stehen noch zwei weitere Konzerte an. Und die könnten sogar noch besser werden.