Ehrenamtliche haben beim Traisener Waldbrand Enormes geleistet. Jetzt sammelt das DRK Spenden für eine mobile Küche, damit Helfer künftig noch schneller und flexibler vor Ort versorgen können.

Sieben Tage lang sorgten ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des DRK Bad Kreuznach beim Waldbrand bei Traisen dafür, dass Hunderte Einsatzkräfte zuverlässig mit Mahlzeiten und Getränken versorgt wurden. Die Erfahrungen aus diesem außergewöhnlichen Einsatz sind nun Anlass für ein neues Spendenprojekt: Mit einer mobilen Küche möchte das DRK seine Verpflegungseinheit für künftige Einsätze noch besser ausstatten.

Der DRK-Kreisverband Bad Kreuznach hat dazu jetzt ein Spendenprojekt auf der Plattform Betterplace gestartet. Ziel ist die Beschaffung einer professionell ausgestatteten mobilen Küche auf Anhängerbasis. Sie soll es ermöglichen, warme Mahlzeiten sowie heiße und kalte Getränke künftig direkt an der Einsatzstelle zuzubereiten und auszugeben – schneller und in größerer Zahl, als dies bisher in der stationären Küche in Bad Kreuznach möglich war. Das teilt das DRK in einer Pressemeldung mit.

Bei Verpflegungseinsätzen werden die Speisen derzeit zunächst in der DRK-Küche in Bad Kreuznach zubereitet, anschließend verladen und mit erheblichem personellem und logistischem Aufwand an die jeweilige Einsatzstelle transportiert. Eine mobile Küche würde diese Abläufe deutlich vereinfachen: Mahlzeiten und Getränke könnten direkt vor Ort zubereitet und ausgegeben werden. Das spart wertvolle Zeit, reduziert Transportwege und ermöglicht eine noch schnellere und flexiblere Versorgung – sowohl bei großen Schadenslagen als auch bei den nahezu monatlichen Verpflegungseinsätzen bei kleineren Einsatzlagen im Landkreis.

„Unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer haben beim Waldbrand bei Traisen Enormes geleistet. Gleichzeitig hat uns dieser Einsatz gezeigt, dass wir unsere Verpflegungseinheit mit einer mobilen Küche noch leistungsfähiger machen können. Wir möchten künftig noch schneller dort helfen, wo Menschen unsere Unterstützung brauchen – unabhängig davon, ob es sich um einen großen Waldbrand oder einen kleineren Einsatz im Landkreis handelt“, sagt Thorsten Walg, Kreisbereitschaftsleiter des DRK-Kreisverbandes Bad Kreuznach.

Die mobile Küche soll unter anderem mit professioneller Küchentechnik wie Konvektomat, Grill, Bratplatte, Fritteuse, Kühlschrank, Kaffeemaschine sowie Spül- und Warmhaltetechnik ausgestattet werden. Dadurch können Speisen und Getränke direkt vor Ort zubereitet und ausgegeben werden. Das verkürzt Transportwege, reduziert den logistischen Aufwand und erhöht die Flexibilität der ehrenamtlichen Einsatzkräfte.

Die Anschaffungskosten belaufen sich auf rund 50.000 Euro. „Wir hoffen auf breite Unterstützung aus der Bevölkerung und von regionalen Unternehmen. Schon mit kleinen Beiträgen kann Großes erreicht werden: Rein rechnerisch würden 30 Cent pro Einwohnerin und Einwohner im Landkreis Bad Kreuznach ausreichen, um die mobile Küche zu finanzieren“, zeigt sich Dominique Oehler, DRK-Kreisbereitschaftsleiterin, optimistisch.

„Nach dem Waldbrand haben uns viele Bürgerinnen und Bürger gefragt, wie sie unsere ehrenamtliche Arbeit unterstützen können. Mit diesem Projekt gibt es jetzt eine konkrete Möglichkeit, sich nachhaltig für das Ehrenamt und den Bevölkerungsschutz in unserer Region zu engagieren. Jede Spende hilft dabei, unsere Einsatzfähigkeit langfristig zu stärken“, so Walg.

Das DRK hat nach eigenen Angaben bei der Großlage auf dem Rotenfels, die eine Woche lang andauerte, rund 10.000 Essen für Helfer bereitgestellt – eine schier unglaubliche Zahl. Das soll künftig einfacher möglich sein.

Spenden sind ab sofort über das Betterplace-Projekt oder direkt per Überweisung an den DRK-Kreisverband Bad Kreuznach e. V. möglich (Sparkasse Rhein-Nahe, IBAN: DE11 5605 0180 0000 0543 38). Für Spenden ab 300 Euro wird eine Zuwendungsbestätigung ausgestellt.