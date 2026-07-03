Waldbrand in Traisen
10.000 Mahlzeiten für die Einsatzkräfte zubereitet
DRK-Helfer bei der Essensausgabe für die Einsatzkräfte des Waldbrandes am Rotenfels
DRK-Helfer bei der Essensausgabe für die Einsatzkräfte des Waldbrandes am Rotenfels
Philipp Köhler/DRK

10.000 Mahlzeiten, 2500 Kisten Getränke, eine halbe Tonne Obst sowie einige Tausend Snacks – sieben Tage lang sorgte das Deutsche Rote Kreuz während des Waldbrandes am Rotenfels für die Verpflegung von Hunderten Einsatzkräften.

Lesezeit 2 Minuten
Nach 170 Stunden beendet das Deutsche Rote Kreuz seinen Einsatz rund um den Waldbrand bei Traisen im Landkreis Bad Kreuznach. Während des siebentägigen Einsatzes sorgten die Ehrenamtlichen des DRK Bad Kreuznach für die Verpflegung der in Spitzenzeiten 700 Einsatzkräfte und stellten zudem zeitweise eine Transportkomponente aus Rettungswagen und Krankenwagen bereit.

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