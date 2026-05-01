Mirko Helmut Kohl ist offiziell zum Beigeordneten von Bad Kreuznach ernannt worden und übernimmt die Ressorts von Ordnung über Bildung bis Jugend. Die erste Amtswoche bringt Fachgespräche und intensive Einarbeitung in Winzenheim.

Im Rahmen der Stadtratssitzung am Montag wurde Mirko Helmut Kohl (CDU) offiziell als neuer Beigeordneter der Stadt Bad Kreuznach eingeführt. Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) überreichte ihm persönlich die Ernennungsurkunde. Mit seiner Ernennung endet auch seine langjährige Tätigkeit als Mitglied des Stadtrats. Für ihn rückt Gerd Modes in die CDU-Fraktion nach.

Der Winzenheimer war Ende Oktober 2025 gewählt worden – in der Stichwahl siegte er gegen Jan Christmann, ebenfalls CDU-Mann. Kohls Vorgänger im Amt, Markus Schlosser, hatte seine Dienstzeit ebenfalls als CDU-Mitglied begonnen, verließ die Partei aber dann im Streit.

Kohl wird für die Bereiche Ordnungsamt, Amt für Schulen, Kultur und Sport, Sozialamt sowie das Amt für Kinder und Jugend zuständig sein. Er tritt die Nachfolge von Markus Schlosser an, der das Dezernat 3 seit Mai 2018 leitete. Der gebürtige Bad Kreuznacher war seit 2009 Mitglied im Stadtrat und engagierte sich seit 2014 ehrenamtlich als Ortsvorsteher des Stadtteils Winzenheim.

Oberbürgermeister Emanuel Letz und Bürgermeister Thomas Blechschmidt (CDU) betonten: „Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit unserem neuen Beigeordneten. Wir wünschen Mirko Helmut Kohl einen erfolgreichen Start und gutes Gelingen bei der Führung der Amtsgeschäfte.“

- Die Zeichensetzung wurde korrigiert: Der lange Gedankenstrich wurde bei “Oktober 2025 wählen – in der Stichwahl„ verwendet und ein weiteres Komma bei “verließ die Partei dann am aber im Streit„ wurde entfernt und durch “aber dann im Streit" ersetzt.

Kohl blickt optimistisch auf seine neue Aufgabe: „Ich möchte mich in der kommenden Zeit bei möglichst vielen Mitarbeitern in allen Verwaltungsbereichen persönlich vorstellen. Die ersten Begegnungen und Austausche waren informativ und sehr angenehm.“ In seiner ersten Woche wird er bereits zwei Fachausschusssitzungen leiten und startet gleich am Montag mit dem Kulturausschuss. Für die Folgezeit hat sich Kohl neben dem Tagesgeschäft ein umfangreiches Einarbeitungsprogramm vorgenommen.