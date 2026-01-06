CDU-Mann siegt, CDU zerknirscht: Mirko Kohl macht’s

Jahresrückblick: Ein Wahlkrimi mit überraschendem Ausgang in Bad Kreuznach. Hier setzt sich ein CDU-Kandidat durch – doch nicht der, den die eigene Fraktion wollte. Die Folgen sind noch spürbar. Sei’s drum: für Mirko Helmut Kohl ein guter Erfolg.
Lesezeit 1 Minute
Dinge gibt's, die gibt's gar nicht – und wenn, dann nur in Bad Kreuznach. Am 31. Oktober wird der neue Beigeordnete der Stadt Bad Kreuznach gewählt. Am Ende siegt ein CDU-Mann, die Fraktion der Christdemokraten freut sich aber nur bedingt. Warum? Eigentlich hatte die Fraktion von Chef Manfred Rapp einen anderen Kandidaten empfohlen und auf den Schild gehoben: den Pfaffen-Schwabenheimer Jan Christmann.