Das war 2025: Bad Kreuznach CDU-Mann siegt, CDU zerknirscht: Mirko Kohl macht’s Marian Ristow 06.01.2026, 20:00 Uhr

i Mirko Helmut Kohl und seine Lebensgefährtin Petra Bürkle freuen sich über den Wahlsieg: Kohl wird 2026 neuer Beigeordneter der Stadt und folgt auf Markus Schlosser. Harald Gebhardt

Jahresrückblick: Ein Wahlkrimi mit überraschendem Ausgang in Bad Kreuznach. Hier setzt sich ein CDU-Kandidat durch – doch nicht der, den die eigene Fraktion wollte. Die Folgen sind noch spürbar. Sei’s drum: für Mirko Helmut Kohl ein guter Erfolg.

Dinge gibt's, die gibt's gar nicht – und wenn, dann nur in Bad Kreuznach. Am 31. Oktober wird der neue Beigeordnete der Stadt Bad Kreuznach gewählt. Am Ende siegt ein CDU-Mann, die Fraktion der Christdemokraten freut sich aber nur bedingt. Warum? Eigentlich hatte die Fraktion von Chef Manfred Rapp einen anderen Kandidaten empfohlen und auf den Schild gehoben: den Pfaffen-Schwabenheimer Jan Christmann.







