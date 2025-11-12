Brandstiftung ist Ursache für Feuer im Holzwurm

Niemand wurde verletzt, ein Sachschaden von rund 50.000 Euro: Das ist die Bilanz des Brandes in der Gaststätte am Montagmorgen. In dem komplett aus Holz gebauten Lokal hätte Schlimmeres passieren können. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Vorsätzliche Brandstiftung ist die Ursache für das Feuer im Bad Kreuznacher Holzwurm. Das hat die Polizei mitgeteilt. In der Gaststätte in der historischen Neustadt hatte es am frühen Montagmorgen gebrannt, weil ein Feuer im Thekenbereich ausgebrochen war. Die Feuerwehr konnte den Brand dank früher Alarmierung vergleichsweise schnell löschen, so griffen die Flammen nicht auf das komplett mit Holz ausgestattete Lokal über. Verletzt wurde niemand, die Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Den geschätzten Sachschaden gibt die Polizei mit rund 50.000 Euro an.

Die Polizei bittet unterdessen um Mithilfe: Sollte jemand im Zeitraum Montag, 10. November, zwischen 0.30 Uhr und 02.40 Uhr etwas Verdächtiges im Bereich der Gaststätte Holzwurm in der Fußgängerzone oder am Eiermarkt festgestellt haben, soll er oder sie sich bei der Kriminalpolizei Bad Kreuznach melden unter der Telefonnummer 0671/88110.