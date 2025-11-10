Feuer im „Holzwurm“: Wehr rückt mitten in der Nacht aus

Ein Brand in einen komplett mit Holz ausgestatten Lokal - das hätte schlimm enden können. Glücklicherweise hatte die Bad Kreuznacher Wehr das Feuer in der Gaststätte „Holzwurm“ schnell im Griff.

Durch den Notruf eines Anwohners wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach gegen 2.45 in der Nacht zum Montag zu einem Brand in der Gaststätte „Holzwurm“ in der Mannheimer Straße alarmiert. „

Ein Rauchmelder im Treppenraum hatte ausgelöst.