Bunter Schmuck und Perlen: Das ist die Leidenschaft von Sandra Nagelschmitt. Die 53-Jährige aus Neu-Bamberg gestaltet Armbänder und kauft die Steine dazu in Idar-Oberstein. Ihre Werkstatt öffnet sie freitags für Kunden.

Die Edelsteinstadt Idar-Oberstein hat Sandra Nagelschmitt (53) aus Neu-Bamberg darin bestärkt, Perlenarmbänder zu gestalten – und zu verkaufen. Bunter Schmuck gefiel ihr schon immer, und als sie in Idar-Oberstein bei einschlägigen Händlern kanadische Jade, Quarz oder Botswana Achat sah, bestärkten sie die Steine in ihrem Vorhaben, mit ihren Schmuckkollektionen ein Kleingewerbe zu betreiben.

Freitagnachmittags öffnet Sandra Nagelschmitt ihre heimische Werkstatt in Neu-Bamberg. Dann können Kundinnen ihre Armbänder ansehen und das eine oder andere Stück für sich selbst oder als Geschenk erwerben. Im Empfangsbereich ihres Hauses sind goldene, rote und beigefarbene Tabletts arrangiert mit ihren Kreationen. Zarte Goldperlen-Armbänder mit hellblauen, rosafarbenen oder grünen Perlen sind ebenso ausgestellt wie Statement-Stücke, größere runde, facettierte oder organische Perlen etwa in Brauntönen für den Herbst. Von Jaspis über Bergkristall bis hin zu Amethyst sind viele Steine dabei. Ihre Armbänder haben oft die ein oder andere kleine Zugabe, wie etwa eine goldene Schleife oder einen Herz-Anhänger.

i Ein Armband in den Modefarben für den Herbst aus der aktuellen Kollektion. Sandra Nagelschmitt

Angefangen hat es in der Corona-Zeit. „Mir war damals einfach langweilig, und da habe ich angefangen, Armbänder zu gestalten“, erzählt Sandra Nagelschmitt. Eine Leidenschaft für Perlen habe sie schon lange. Im Freundeskreis fanden sich dann die ersten Interessenten. Als sie merkte, dass ihre Armbänder gut nachgefragt werden, meldete sie 2023 ein Kleingewerbe an und gestaltet seitdem neben ihrer Arbeit als Vertriebsmitarbeiterin in der Baubranche ihren Schmuck. „Ich kaufe in Idar-Oberstein Ware aus aller Welt“, erzählt sie. Maßgeblich ist für sie, was geschmackvoll aussieht und den aktuellen Modetrends entspricht.

Auf dem Tisch in ihrer Werkstatt stehen denn auch Schälchen mit Perlen, Edelstahlanhängern, Zangen und elastischen Bändern. Dort zieht sie ihre Perlen auf. In Regalen sind auch dort Armbänder ausgestellt. Die bekommen übrigens oft ein Schildchen mit einem passenden Namen, so wie ein Perlenarmband in Brauntönen, das „Kaffeestraße“ heißt.

i Schmale, zarte Armbänder gestaltet Sandra Nagelschmitt auch. Cordula Kabasch

Interessiert an Bekleidung und Schmuck ist Sandra Nagelschmitt schon lange. Auch ihr eigenes Outfit stimmt sie gern auf ihre Armbänder ab. „Ich stöbere gern in Modezeitschriften“, erzählt sie. Auf ihrem Instagram-Profil „Theblondpearl“ zeigt sie jeden Tag ein Armband des Tages. Auch darüber erweiterte sich ihr Kundenstamm, doch die meisten Abnehmer hat Sandra Nagelschmitt auf den Kunsthandwerkermärkten in der Region. Für die kommende Herbst-/Winter-Saison seien Beeren- und Grüntöne angesagt, erzählt sie. Das Trendmuster sind Polka-Dots, kleine Punkte.

Im Herbst und Winter stellt Sandra Nagelschmitt ihre Kollektion auf den Märkten der Region vor, so auf dem Herbstmarkt in Siefersheim am 18. Oktober. Auch auf dem Bockenauer Weihnachtsmarkt am 12. und 13. Dezember ist sie dabei. Freitags öffnet sie ihre Werkstatt „Am alten Bahndamm 6“ in Neu-Bamberg von 14 bis 18 Uhr.