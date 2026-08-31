Esther Krebs aus Fürfeld Einfach machen: Mit Mut zum eigenen Schmuck-Business Cordula Kabasch 31.08.2026, 21:47 Uhr

i Esther Krebs zeigt ein Paar Ohrringe ihrer Kollektionen. Sie fertigt die Schmuckstücke aus Polymerton, was unter dem Produktnamen Fimo bekannt ist. Karin Zimmermann. Karin Zimmermann/Momente in Bildern

Aus einer kreativen Idee wird ein eigenes Geschäft: Esther Krebs aus Fürfeld hat ihre Schmuckleidenschaft Schritt für Schritt zum Business ausgebaut. Märkte, Netzwerke und Social Media halfen ihr dabei. Und ein wichtiger Grundsatz: einfach machen.

Schmuck ist eins der beliebtesten Segmente im Kunsthandwerk – und der Markt dafür stark umkämpft. Trotzdem machen sich im Kreis Bad Kreuznach Designerinnen damit selbstständig, so wie Esther Krebs (37) aus Fürfeld. Sie stellt Ohrringe aus Polymerton her, besser bekannt unter dem Produktnamen Fimo.







Artikel teilen

Artikel teilen