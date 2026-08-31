Aus einer kreativen Idee wird ein eigenes Geschäft: Esther Krebs aus Fürfeld hat ihre Schmuckleidenschaft Schritt für Schritt zum Business ausgebaut. Märkte, Netzwerke und Social Media halfen ihr dabei. Und ein wichtiger Grundsatz: einfach machen.
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Schmuck ist eins der beliebtesten Segmente im Kunsthandwerk – und der Markt dafür stark umkämpft. Trotzdem machen sich im Kreis Bad Kreuznach Designerinnen damit selbstständig, so wie Esther Krebs (37) aus Fürfeld. Sie stellt Ohrringe aus Polymerton her, besser bekannt unter dem Produktnamen Fimo.