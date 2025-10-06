Erst hat es einige Zeit gedauert, bis die neue Toilettenanlage für den Marktplatz in Neuwied zur Verfügung stand. Dann hat sich Kritik daran entzündet, dass nur ein Teil der Anlage kostenpflichtig betrieben wurde. Nun hat die Stadt reagiert.

Seit Kurzem steht auf dem Neuwieder Marktplatz eine moderne öffentliche Toilette zur Verfügung. Um die aufwendige Technik dauerhaft hygienisch und funktionsfähig zu halten, hat die Stadtverwaltung eine Bezahlschranke an der Unisex-Toilettenkabine installiert. 50 Cent sind dort zu zahlen. Damit soll Vandalismus vorgebeugt werden, der bei frei zugänglichen Anlagen in der Vergangenheit häufig festgestellt wurde, so teilt die Stadtverwaltung mit.

Pissoir war zunächst kostenlos

Beim danebenliegenden Pissoir wurde zunächst auf eine solche Schranke verzichtet. Stattdessen kam eine sogenannte Saloontür zum Einsatz, die den Eingang nur teilweise verdeckt. „Da sich die Benutzer dadurch nicht völlig unbeobachtet fühlen, sollte auch hier das Risiko von Beschädigungen wirksam reduziert werden – was in der Praxis funktioniert hat“, teilt die Verwaltung weiterhin mit. Daher sei das Pissoir zunächst kostenlos angeboten worden.

Diese unterschiedliche Regelung stieß jedoch auf öffentliche Kritik, da Frauen für den Toilettengang zahlen müssen, Männer hingegen nicht. „Die Stadtverwaltung reagiert nun – auch nach Beratungen mit der städtischen Gleichstellungsbeauftragten – auf diese Rückmeldungen und passt die Zugangssituation entsprechend an: Auch das Pissoir wird mit einer Bezahlschranke ausgestattet, die den Zugang künftig ebenfalls mit einer Gebühr von 50 Cent regelt“, informiert die Stadtverwaltung. So werde sichergestellt, dass alle Nutzerinnen und Nutzer gleichbehandelt werden – bei gleichzeitigem Erhalt einer sauberen und funktionstüchtigen Toilettenanlage auf dem Marktplatz.