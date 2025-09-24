WC-Gebühr sorgt für Diskussion Neuwieder SPD schaltet Frauenbeauftragte ein 24.09.2025, 20:00 Uhr

i Nun hat sich der SPD-Stadtverband zur Gebühr für die neue Unisex-Toilette am Marktplatz die Gleichstellungsbeauftragte eingeschaltet. Maja Wagener

Eine Gleichbehandlung fordert nun auch der Stadtverband der SPD bei den Gebühren an der Toilettenanlage auf dem Neuwieder Marktplatz. Warum hat die Fraktion der Vorlage 2024 zugestimmt? Wir fragten nach.

Die Debatte um die Gebührenregelung des öffentlichen stillen Örtchens am Marktplatz in Neuwied reißt nicht ab. Zuerst die Frauen des SPD-Ortsvereins Innenstadt-Irlich ärgerten sich über Tatsache, dass die Sitztoilette der neuen WC-Anlage gebührenpflichtig ist, das Pissoir, das ausschließlich von Männern genutzt wird, dagegen kostenlos.







