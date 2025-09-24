Eine Gleichbehandlung fordert nun auch der Stadtverband der SPD bei den Gebühren an der Toilettenanlage auf dem Neuwieder Marktplatz. Warum hat die Fraktion der Vorlage 2024 zugestimmt? Wir fragten nach.
Die Debatte um die Gebührenregelung des öffentlichen stillen Örtchens am Marktplatz in Neuwied reißt nicht ab. Zuerst die Frauen des SPD-Ortsvereins Innenstadt-Irlich ärgerten sich über Tatsache, dass die Sitztoilette der neuen WC-Anlage gebührenpflichtig ist, das Pissoir, das ausschließlich von Männern genutzt wird, dagegen kostenlos.