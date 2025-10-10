Heime in Neuwied und Bendorf
Versorgung der AWO-Seniorenzentren nach MVZ-Insolvenz
Das AWO-Seniorenzentrum "Haus der Generation": Das MVZ Galeria Med war bis zur Insolvenz Versorgungsarzt mehrerer Senioren- und Pflegeheime in der Region.
Jörg Niebergall

Durch die Insolvenz des MVZ Galeria Med haben die AWO-Seniorenzentren Neuwied und Bendorf ihren Kooperationspartner für die hausärztliche Versorgung verloren. Wer sich nun um die Bewohner kümmert.

Zum 1. Oktober schloss das insolvente MVZ Galeria Med seine Praxen in Neuwied und der Region.

Kreis NeuwiedGesundheit

