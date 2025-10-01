Insolvenz bei Neuwieder MVZ Kassenärztliche Vereinigung: Mobile Praxen unterwegs 01.10.2025, 13:20 Uhr

i Wie geht es am Standort in Heimbach-Weis der MVZ Galeria Med GmbH weiter? Rainer Claaßen

Die Neuwieder MVZ Galeria Med GmbH hat zum 1. Oktober ihre Arztpraxen geschlossen. Unterdessen ist laut Kassenärztlicher Vereinigung ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Wie die Lösung für die Praxen im Kreis Neuwied aussehen kann, ist offen?

Nachdem für die MVZ Galeria Med GmbH in Neuwied Mitte September mit dem Koblenzer Rechtsanwalt Alexander Römer ein vorläufiger Insolvenzverwalter eingesetzt worden war, wurde heute das Insolvenzverfahren eröffnet. In diesem fungiert Römer nun auch als ordentlich bestellter Insolvenzverwalter.







