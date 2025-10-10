Baustelle im Zoo Neuwied Seehundanlage noch undicht, Voliere fast fertig 10.10.2025, 09:00 Uhr

i Bei der Seehundanlage gibt es noch Schwierigkeiten mit der Dichtigkeit, sagt Zoodirektor Mirko Thiel: "Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung, aber solange die nicht gefunden ist, kann kein Wasser ins Becken und somit auch keine Seehunde." Mirko Thiel/Zoo Neuwied. Mirko Thiel / Zoo Neuwied

Die vielen Baustellen im Neuwieder Zoo zeigen dessen Entwicklung, sagt Direktor Mirko Thiel. Er verrät, wie der Stand bei der Seehundanlage gerade ist und welche Tiere bald umziehen können.

„Ein Zoo ohne Baustellen ist auf dem absteigenden Ast“, behauptet Mirko Thiel. Demnach entwickele sich der Zoo Neuwied, dessen Zoodirektor er seit 14 Jahren ist, gut, denn an Baustellen mangele es aktuell nicht, erklärt er in einer Pressemitteilung: „Da sich in der Zoowelt ständig neue Entwicklungen ergeben, laufend neue Erkenntnisse aus Tierhaltung, Verhaltensforschung und Veterinärmedizin berücksichtigt werden müssen, kann ein moderner Zoo ...







