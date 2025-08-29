Mama, Papa, Kinder: Bei den Aslanis aus Bad Neuenahr-Ahrweiler arbeitet die ganze Familie hinter dem Tresen mit. Bei der Flut verlor sie vier ihrer Restaurants, doch sie gab nicht auf. Jetzt folgte sogar die Expansion nach Neuwied.

Die vergangenen Jahre waren hart für Rosita und Ali Aslani. Das Gastronomiepaar litt unter den Folgen der Coronapandemie, der Ahrflut und der Energiekrise. Viele hätten da aufgegeben, auch die Aslanis haben mit dem Gedanken gespielt. Doch sie sind am Ball geblieben und haben auf bessere Zeiten gehofft. Die Geduld hat sich ausgezahlt: Langsam geht es wieder bergauf. In diesem Jahr hat es die Familie aus Bad Neuenahr-Ahrweiler sogar nach Neuwied verschlagen.

Vor 23 Jahren lernten sich Ali und Rosita im Iran, der gemeinsamen Heimat der beiden, kennen. Fünf Jahre danach folgte die Hochzeit, später zog Ali zu Rosita nach Deutschland. Dort machte er eine Ausbildung zum Verkäufer bei einem Supermarkt in Sinzig und Mülheim-Kärlich. Doch das Ehepaar hatte einen Wunsch, der sie die nächsten Jahre begleitete. Sie wollten ein eigenes Bistro eröffnen.

Im Jahr 2016 ging ihr Traum dann in Erfüllung. Sie übernahmen das Twin in Bad Neuenahr, die Anzeige dafür hatten sie zufällig in der Zeitung gelesen. Dann ging es schnell. In den nächsten Jahren kamen das Bistro im Thermalbad Bad Bodendorf, die Heidestube am Flugplatz Bad Neuenahr und die Bistros in den Tennisclubs Bad Neuenahr und Bad Bodendorf dazu. Auch von diesen Betrieben hörte das Paar nur nebenbei, aktiv gesucht hätten sie nie.

Dann der erste große Einschnitt: die Coronapandemie. Von einem Tag auf den anderen mussten sie all ihre Betriebe schließen. Mal durften sie wieder öffnen, aber nur Essen zum Abholen ausgeben, dann war wieder alles zu. „Das hat uns kaputt gemacht“, erinnert sich Rosita Aslani mit ernster Miene zurück. „Corona war sogar schlimmer als die Ahrflut.“

Denn während die Pandemie noch im vollen Gang war, kam die Katastrophe im Ahrtal dazu. Vier ihrer fünf Betriebe verlor die Familie in dieser Zeit. Da ihre Räumlichkeiten nur gepachtet waren, gab es für die Aslanis nur wenig finanzielle Unterstützung. Ohne eine E lementarversicherung blieb die Familie auf hohen Kosten sitzen.

Nur die Heidestube blieb den Aslanis erhalten. Die entwickelte sich nach der Flut zu einem Sammelplatz für Betroffene, sie wurde eine Versorgungsstation und Auffanglager für Leidtragende aus der Region. Die beiden Krisen haben die Familie sehr geprägt, erzählen Ali und Rosita rund vier Jahre später. „Wir haben jetzt immer einen Plan B“, sagt Rosita.

Auch finanziell gab es noch starke Nachwirkungen. Lange hatte die Familie mit Nachzahlungen zu kämpfen, erst im vergangenen Jahr ging es endlich wieder vorwärts. „Wir sind jetzt erst wieder bereit“, sagt Rosita. Und die Aslanis legen direkt los. Gleich zwei neue Bistros haben sie in diesem Jahr übernommen, in der Neuwieder Deichwelle (seit Februar) und in den Römer-Thermen in Bad Breisig (seit Mai).

Wie die Aslanis an den Rhein kamen? Mama Rosita erzählt: Ihre Söhne, der elfjährige Samyar und der zehnjährige Shayan, sind praktisch seit der Geburt begeisterte Schwimmer. Sie sind gerne zum Bahnen ziehen in die Deichwelle gekommen. Auch die Römer-Thermen kannte die Familie dadurch.

Guter Ruf verhilft der Familie zu neuen Betrieben

Das Zoorestaurant in Neuwied werden die Aslanis ab dem kommenden Januar ebenfalls pachten. Hier hat ihnen ihr guter Ruf geholfen, den sie sich über die Jahre erarbeitet haben. Die Stadt Neuwied sei diesmal auf das Gastronomenpaar zugegangen, berichten Ali und Rosita, und habe gefragt, ob sie sich bewerben möchten.

Trotz des boomenden Geschäfts bleibt der Familie immer noch Zeit für sich. Einen Tag pro Woche nehmen sie sich immer frei, da werden auch keine Anrufe angenommen, erzählt Ali. Dann geht es auch mal privat in den Zoo oder ins Schwimmbad. Auch für die Fußballspiele der beiden Söhne bleibt genug Zeit.

Unter den gut ein Dutzend Mitgliedern der Familie herrscht ein sehr enges Verhältnis. Man spricht mit Respekt miteinander, das sei ihnen wichtig. Vor allem, wenn man wie die Aslanis im selben Beruf tätig ist. An jedem Standort ist mindestens ein Familienmitglied eingesetzt – so stellt die Familie sicher, dass alle Betriebe in guten Händen sind.