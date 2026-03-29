Komödie in Neuwied„Kardinalfehler“: Papstbesuch sorgt für Chaos im BistumRainer Claaßen29.03.2026, 16:20 UhriStehen mit der Kirche vor gewaltigen Problemen: Klaus Zmorek als Helmut Koch und Till Brinkmann als Bischof Konrad Glöckner. Rainer ClaaßenEin anstehender Papstbesuch sorgt in „Kardinalfehler“ für Durcheinander im Bistum – und damit für Unterhaltung im Neuwieder Schlosstheater. Doch es gibt auch Stoff zum Nachdenken, wie unsere Zeitung bei der Premiere feststellen konnte. Lesezeit 2 Minuten Nachdem es im Neuwieder Schlosstheater bei der Aufführung von „Offene Zweierbeziehung“ zuletzt recht unkonventionell zuging – das Publikum wurde intensiv in das Geschehen auf der Bühne einbezogen – geht es bei dem Stück „Kardinalfehler“ von Dietmar Jacobs und Alister Beaton ... Artikel teilen Artikel teilen Ressort und SchlagwörterKreis NeuwiedKultur