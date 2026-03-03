Im Neuwieder Schlosstheater Kontroverse Reaktionen auf die „Offene Zweierbeziehung“ Rainer Claaßen 03.03.2026, 14:00 Uhr

i Am Ende des Stück im Neuwieder Schlosstheater muss der Mann die Hosen runterlassen: Miguel Abrantes Ostrowski und Alexandra Kamp. Rainer Claaßen

Im Neuwieder Schlosstheater ist aktuell das Stück „Offene Zweierbeziehung“ zu sehen. Das Neuwieder Publikum reagiert auf dieses gemischt: Die einen mögen die Interaktion mit den Darstellern, die anderen stören sich an der expliziten Sprache.

Literaturnobelpreisträger Dario Fo hat in seinen Stücken auf das Mitwirken des Publikums gesetzt. Alexandra Kamp und Miguel Ostrowski, die ihre Interpretation seiner „Offenen Zweierbeziehung“ aktuell im Schlosstheater Neuwied zeigen, setzen das fort.







