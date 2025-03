Zwei Neue im Vorstand der Lebenshilfe Cochem-Zell

i Der frisch verstärkte Vorstand der Lebenshilfe Cochem-Zell: (von rechts) Elmar Lescher, Ingrid Cyba, Ines Schreiner, Jutta Michels, Hans Bleck, Karl-Josef Stein und Erhard Fischer. Thomas Kuhn. Thomas Kuhn/Lebenshilfe Cochem-Zell

Der Vorstand der Lebenshilfe Cochem-Zell ist jüngst um zwei Personen verstärkt worden. Neu hinzugekommen sind Jutta Michels, Inhaberin der Firma Karosseriebau Michels, und Elmar Lescher, Vertrieb und Konstruktion Lescher-Engineering/MTi-Industrieservice in Cochem Brauheck. Beide haben sich in den vergangenen Jahren für die Interessen und Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen eingesetzt. So heißt es in einer Pressemitteilung, die Vorstandsmitglied Erhard Fischer unserer Zeitung zukommen ließ. Auf den neu zusammengesetzten Vorstand wartet in den nächsten Jahren eine Reihe von Aufgaben und Herausforderungen.

Die Einführung des Kita-Gesetzes zum 1. Juli hat die Herausforderungen auch für die integrative Kita „Regenbogen“ in Dohr, die sich in Trägerschaft der Lebenshilfe Cochem-Zell befindet, nochmals wachsen lassen. Sie seien „kaum mehr zu bewältigen“, hießt es in der Mitteilung. „Nicht mehr sicher ist, ob ein geplanter Neubau noch weiterverfolgt werden kann. Die seit Jahren laufenden Rahmenvertragsverhandlungen auf Landesebene haben immer noch zu keinem Ergebnis geführt.“

„Uns wurden inzwischen Verbesserungen angeboten. Und ich glaube, dass wir da schon auf einem guten Wege sind.“

Erhard Fischer von der Lebenshilfe Cochem-Zell zu Plänen für einen Kita-Neubau

Wie Erhard Fischer gegenüber unserer Zeitung erläutert, mag das mitunter auch damit zusammenhängen, dass wegen des integrativen Ansatzes, den die Kita verfolgt, zwei unterschiedliche Ministerien für die Belange der Einrichtung zuständig sind: das Bildungs- und das Sozialministerium. Aber die Lebenshilfe hat sich fest nach eigenem Bekunden fest vorgenommen, weiterhin für vollfinanzierte heilpädagogische Kindergartenplätze zu kämpfen und allen Kindern faire Entwicklungschancen zu bieten. Fischer hält fest: „Uns wurden inzwischen Verbesserungen angeboten. Und ich glaube, dass wir da schon auf einem guten Wege sind.“

Allerdings gehört eben auch zur Wahrheit, dass ein großes Projekt wie ein Kita-Neubau gegenfinanziert sein will. Selbst wenn man „nur noch“ mit zwei statt drei Gruppen kalkuliere, rechne man mit Kosten von 1,5 Millionen Euro pro Gruppe, so Fischer im Gespräch mit der RZ.

Integrativer Ansatz stärkt gegenseitige Rücksichtnahme

Ein großer Vorteil der Kita in Dohr ist aus Sicht der Lebenshilfe die integrative Ausrichtung, das heißt Einbeziehung aller Kinder, mit oder ohne Beeinträchtigung – bei gleichzeitig individueller Förderung. Jedes Kind soll die Betreuung bekommen, die es gerade benötigt. Beim gemeinsamen Spielen und Arbeiten lernen die Kleinen, sich selbst zurückzunehmen, auf andere Rücksicht zu nehmen und Einschränkungen bei den anderen Kindern wahrzunehmen und zu akzeptieren. Nur so lassen der Mitteilung zufolge sich soziale Barrieren abbauen. Die Planungen für das neue Kindergartenjahr steht bevor. Die Dohrer Kita Regenbogen freut sich schon jetzt über interessierte Anfragen und Anmeldungen.

Die integrative Kita ist das eine. Mit dem zentralen Wohnheim in Faid einerseits und Außenwohngruppen andererseits leistet die Lebenshilfe jedoch einen weiteren Beitrag zur Inklusion. Hier hebt Erhard Fischer hervor: „Was die besonderen Wohnformen angeht, gibt es in unserer Außenwohngruppe in Brauheck – in unmittelbarer Nähe zu einem Einkaufszentrum und sehr gut an den ÖPNV angeschlossen – zurzeit freie Plätze.“

Auch Außenwohngruppe freut sich über Interessenten

Diese seien vor allem für erwachsene Menschen mit Beeinträchtigung gedacht, die einen Unterstützungsbedarf in der Lebensführung haben und sich wünschen, in kleiner Gruppe zu leben. Fischer: „Das Personal ist darauf spezialisiert, Menschen mit Beeinträchtigung in ihrem Leben außerhalb des Elternhauses zu begleiten, und freut über jeden Interessenten.“ Der neu formierte Vorstand der Lebenshilfe Cochem-Zell jedenfalls will das Nötige dazu beitragen, den Verein auf allen Ebenen seiner Arbeit voranzubringen.