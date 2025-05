Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall in Karden

Auf der B 416 bei Karden ist am frühen Donnerstagabend ein Rettungshubschrauber gelandet. Das war der Grund.

Zu einem Auffahrunfall ist es am Donnerstagabend zwischen gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße 416 bei Treis-Karden gekommen. Zur Unfallstelle im Ortsteil Karden wurde auch ein Rettungshubschrauber gerufen. Allerdings gab es unter den Unfallbeteiligten aus dem Kreis Cochem-Zell nach Auskunft der Polizei nur zwei Leichtverletzte.

Das Unfallgeschehen trug sich in Höhe eines Parkplatzes zu, der sich an der B 416 zwischen der Fahrbahn und den Bahngleisen befindet. Die Unfallbeteiligten waren nach dem ersten Stand der Ermittlungen beide moselabwärts auf der Bundesstraße unterwegs. Wie die Polizei Cochem am Freitagvormittag mitteilte, wollt das vordere Fahrzeug nach links auf den Parkplatz abbiegen. Das hintere, ein schwarzer Kombi, fuhr auf. Die Besatzungen zweier Rettungswagen versorgten zwei leicht verletzte Beteiligte. Die Luftrettung brauchte es im Endeffekt jedoch nicht.

i Zu einem Auffahrunfall ist es am frühen Donnerstagabend auf der B 416 bei Treis-Karden gekommen. Auch ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle. Letztlich wurden die Dienste der Luftretter jedoch nicht benötigt. David Ditzer

Vergleichsweise kurze Rückstaus

Auf der Straße kam es nur zu vergleichsweise kurzen Rückstaus, weil Verkehrsteilnehmer wendeten und/oder die Unfallstelle umfuhren.