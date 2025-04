Zell: Vermisste schlief wohl in anderem Zimmer

Eine groß angelegte Suchaktion lief in der vergangenen Nacht rund um das Seniorenzentrum Mittelmosel. Letztlich stellte sich heraus: Die Vermisste hatte das Haus nie verlassen.

In der Moselstadt Zell ist es in der Nacht zum Montag zu einer groß angelegten Vermisstensuche gekommen: Viele Kräfte von Polizei und Feuerwehr sowie ein Hubschrauber und eine mit Wärmebildkamera ausgestattete Drohne waren an der Aktion beteiligt. Letztlich ging das Ganze gut aus. Das teilt die Polizei Zell auf Anfrage mit.

Gegen 22.30 Uhr war der Polizei Zell eine Bewohnerin des Seniorenzentrums Mittelmosel auf dem Barl als vermisst gemeldet worden. Daraufhin leiteten Polizei und Seniorenzentrum gemeinsam eine aufwendige Suche ein. Im Laufe der Nacht tauchte die Seniorin wohlbehalten wieder im Heim auf. Es stellte sich heraus, dass sie dasselbe nie verlassen hatte. Sie hatte wohl lediglich unbemerkt in einem anderen Zimmer geschlafen.