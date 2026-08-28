Viel Bäche in Cochem-Zell führten zuletzt so wenig Wasser, dass die beim Kreis zuständige Behörde mahnte, selbst auf gestattete Entnahmen zu verzichten. Aber wann sind solche Entnahmen überhaupt gestattet, vor allem in größerem Stil? Und wie oft?
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Angesichts niedriger Pegelstände der Gewässer im Cochem-Zeller Land und anhaltender Trockenheit veröffentlichte die Kreisverwaltung schon zur Mitte des Monats eine Mahnung an alle Inhaber einer Erlaubnis zur Wasserentnahme: Diese sei kein Freibrief, nach Belieben Wasser für eigene Zwecke zu nutzen.