Trotz niedriger Pegelstände Wozu Wasser aus Cochem-Zeller Bächen dient David Ditzer 28.08.2026, 12:00 Uhr

i Wasserentnahme am Brohlbach in Karden: Eine Gießkanne ist in der Behördensprache ein Handschöpfgerät. Damit Wasser für den sogenannten Gemeingebrauch aus einem Gewässer zweiter oder dritter Ordnung zu entnehmen, ist selbst in Zeiten knappen Wassers meist ohne Erlaubnis möglich. Für eine maschinelle Entnahme, die über diesen Gemeingebrauch hinausgeht, braucht es jedoch eine Erlaubnis der unteren Wasserbehörde. David Ditzer

Viel Bäche in Cochem-Zell führten zuletzt so wenig Wasser, dass die beim Kreis zuständige Behörde mahnte, selbst auf gestattete Entnahmen zu verzichten. Aber wann sind solche Entnahmen überhaupt gestattet, vor allem in größerem Stil? Und wie oft?

Angesichts niedriger Pegelstände der Gewässer im Cochem-Zeller Land und anhaltender Trockenheit veröffentlichte die Kreisverwaltung schon zur Mitte des Monats eine Mahnung an alle Inhaber einer Erlaubnis zur Wasserentnahme: Diese sei kein Freibrief, nach Belieben Wasser für eigene Zwecke zu nutzen.







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