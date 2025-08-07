Am Freitag beginnt mit dem Winzerfest in Bruttig eines der größeren Weinfeste an der Cochem-Zeller Mosel. So laufen die Aufbauarbeiten – und so haben die Veranstalter darauf reagiert, dass im vergangenen Jahre ein Wingert brannte.

Das Winzerfest in Bruttig-Fankel steht vor der Tür, und es gehört zu den größeren Weinfesten an der Cochem-Zeller Mosel. Seit Mittwochmorgen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Unsere Zeitung hat sich mit Vertretern des gemeinnützigen Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) getroffen. Dabei ging es um die Aufbauarbeiten und Programmhighlights – aber auch um die Frage, welche Konsequenzen die Verantwortlichen aus einem Weinbergsbrand gezogen haben, zu dem es im vergangenen Jahr im Zuge des Feuerwerks gekommen war.

Die rund 30 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die an diesem Morgen rund um das Alte Rathaus in Bruttig kräftig mitanpacken, sind wirklich von der schnellen Truppe. „Wir haben heute Morgen um 8 Uhr angefangen“, sagt Stefan Grünewald aus dem VVV-Vorstand. Nur circa zwei Stunden später ist das große Festzelt auf einem Parkplatz südwestlich des Alten Rathauses schon so gut wie fertig, nur die Planen der Seitenwände sind noch nicht komplett angebracht.

Eiserne Erdnägel sichern Pavillonzelte

Nordwestlich des Alten Rathauses schlägt ein Team aus jungen Männern mit einem Vorschlaghammer auf lange eiserner Erdnägel ein, die Stück für Stück in bereits vorhandenen Löchern im Pflaster versinken. Diese Erdnägel sichern Pavillonzelte, die zusammen mit noch aufzubauenden Sitzgelegenheiten für die Winzerfesttage einen Weingarten ergeben. „Wir versuchen immer, ein unterschiedliches Programm zu haben im Festzelt und auf dem Festplatz beziehungsweise im Weingarten“, sagt Hannah Schneiders aus dem VVV.

Im Festzelt wird es auch mal lauter und wilder. Das Weingartenumfeld ist eher für die etwas ruhigeren Momente vorgesehen. Wobei es definitiv nie angestaubt zugeht. „Unsere Blaskapelle muss man da unbedingt hervorheben“, sagt Schneiders. „Die spielt von A bis Z alles, nicht nur irgendwelche alten Schinken.“ Clara Welz nickt beipflichtend. Zusammen wirken die beiden jungen Frau im Festausschuss mit, der sich innerhalb des VVV eigens für die Ausrichtung des Winzerfestes gebildet hat. „Das ist schon noch einmal eine Entlastung für den Vorstand“, hält Welz fest.

Aus dem Festausschuss kommen immer wieder neue Ideen und Verbesserungsvorschläge für das Fest. „In diesem Jahr probieren wir zum ersten Mal, am Samstagabend im Festzelt so eine Art kleines Festival zu starten“, erzählt Hannah Schneiders. Zunächst spielt von circa 20.45 Uhr an die Band Cockpit Club Indierockmusik. Von 22 Uhr an richten sich dann alle Augen auf die Ankunft des Weingottes Bacchus, die beim Winzerfest in Bruttig-Fankel einfach Kult ist. Ab 22.30 Uhr gehört die Festzeltbühne der Formation Polly Punkrock. Deren Songs haben höchstes Party- und Unterhaltungspotenzial, versichern Schneiders und Welz.

Doch erst einmal sind eben Aufbau- und später Dekorationsarbeiten gefragt. Auf der Straße hinter dem Alten Rathaus bringt ein junger Mann per Stapler Gläser und Wein aus einem Lager in der Ortsmitte herbei. Die Pavillons für Weingarten und Festplatz nehmen Gestalt an. An einer Pergola zwischen den beiden entstehenden Festlocations werden die Helferinnen und Helfer mit Brötchen, Fleischwurst und Kaffee versorgt. „Unsere Helfer sind ein eingespieltes Team und machen eher, anstatt viel zu fragen, wo was zu tun ist“, lobt Clara Welz. „Das ist der Grund, warum die Aufbauarbeiten fast schon organisch laufen.“

Jeweils rund 30 ehrenamtliche Helfer beteiligen sich in der Regel an den Auf- und Abbauarbeiten fürs Winzerfest. Über die vier Festtage hinweg sind noch weitaus mehr Helferinnen und Helfer im Einsatz: 200 bis 250 Leute sind es schon, die insgesamt in der rund 1100 Einwohner zählenden Doppelgemeinde benötigt werden, damit das Winzerfest reibungslos läuft. Auf dieses Engagement ist der Verkehrs- und Verschönerungsverein stolz, und er ist auch sehr dankbar dafür. Schließlich hat der Verein selbst nur 110 Mitglieder.

In der Gesamthelferzahl enthalten sind auch die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bruttig-Fankel, ohne die an Programmpunkte wie den großen Festumzug am Sonntagnachmittag oder auch das Brillantfeuerwerk am Abend nicht zu denken wäre. Im vergangenen Jahr war es im Zuge des Feuerwerks zu einem Brand in der Weinlage „Bruttiger Götterlay“ gekommen, die sich auf der anderen Moselseite befindet.

Dabei waren bedauerlicherweise zig Rebstöcke beschädigt worden. Der Schaden sei von einer Versicherung reguliert worden. Dass in guten Gesprächen letztlich eine Lösung gefunden worden ist, bestätigt das betroffene Weingut aus Ellenz-Poltersdorf auf Anfrage. „Und für uns lautet die Lösung, dass wir das Feuerwerk in diesem Jahr zum ersten Mal von den Moselwiesen in Bruttig aus abfeuern“, sagt Fabian Wilde aus dem VVV-Vorstand. Stefan Grünewald ergänzt, es werde schräg in Richtung Fluss, also aufs Wasser hinaus, geschossen.

Winzerfest in Bruttig: Das sind einige Höhepunkte

Das Winzerfest in Bruttig beginnt am Freitag. 8. August, um 20 Uhr. Zu den Höhepunkten des Programms zählen am Samstag die Abholung der Weinmajestäten (13.45 Uhr) und die Ankunft des Weingotts Bacchus (22 Uhr). Weinkönigin Leonie Götz sowie ihre Prinzessinnen Nike Sips und Amelie Arenz treten in diesem Jahr ihre Ämter an. Sie eröffnen das Winzerfest um 15.30 Uhr. Am Sonntag geht von 14.30 Uhr an der große Festumzug durch das Dorf. Es kommen unter anderem viele Musik- und andere Gastvereine. Vertiefen werden die Veranstalter auch einen Austausch mit Klotten. „Mit den Klottenern zusammen haben wir uns einen neuen Bacchuswagen gekauft, weil der ja auch immer einen TÜV braucht“, sagt Hannah Schneiders. „Diese Freundschaft wollen wir weiter ausbauen.“ Auch beim Festzug. Alle Details zum Programm gibt es unter vvv-bruttig-fankel.de. dad