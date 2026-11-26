War starker Regen die Ursache? Wingertsmauer stürzt ein: Calmont-Klettersteig gesperrt David Ditzer 26.11.2026, 14:53 Uhr

i Die Schiefersteine einer eingestürzten Wingertsmauer blockieren eine Stelle im Calmont-Klettersteig zwischen Ediger-Eller und Bremm (das Dorf ist im Hintergrund zu sehen). Der Steig bleibt vorerst gesperrt. Hermann Oster/Ortsbürgermeister Bremm

Der viel besuchte Calmont-Klettersteig zwischen Ediger-Eller und Bremm ist seit ein paar Tage gesperrt. Grund: Im steilsten Weinberg Europas ist eine Trockenmauer eingestürzt. So geht es nun weiter.

Der circa 3,5 Kilometer lange Calmont-Klettersteig zwischen Bremm und Ediger-Eller ist seit Anfang der Woche von beiden Seiten aus gesperrt. Grund dafür ist, dass an einer Stelle eine Trockenmauer im steilsten Weinberg Europas eingestürzt ist. Dadurch ist eine abschüssige Stelle zwischen beiden Orten nicht mehr gefahrlos passierbar.







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