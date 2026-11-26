Der viel besuchte Calmont-Klettersteig zwischen Ediger-Eller und Bremm ist seit ein paar Tage gesperrt. Grund: Im steilsten Weinberg Europas ist eine Trockenmauer eingestürzt. So geht es nun weiter.
Lesezeit 2 Minuten
Der circa 3,5 Kilometer lange Calmont-Klettersteig zwischen Bremm und Ediger-Eller ist seit Anfang der Woche von beiden Seiten aus gesperrt. Grund dafür ist, dass an einer Stelle eine Trockenmauer im steilsten Weinberg Europas eingestürzt ist. Dadurch ist eine abschüssige Stelle zwischen beiden Orten nicht mehr gefahrlos passierbar.