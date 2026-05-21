Modernisierung nach der Saison Wie sich das Mosel-Camping in Cochem verändert David Ditzer 21.05.2026, 18:30 Uhr

i René Eisenberg, Teamleiter Campingplatz, und Frank Wagner, Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft Freizeitzentrum Cochem, freuen sich auf die gerade Fahrt aufnehmende Campingsaison. Ist die vorbei, soll der Platz am Conder Moselufer einer umfassenden Modernisierung unterzogen werden. David Ditzer

Bagger, Planierraupen und andere Baufahrzeuge sollen sich vom Herbst an den Campingplatz unterhalb des Cochemer Freizeitzentrums vornehmen. Der FZZ-Chef verrät bei einem Gang über den Platz, was sich ändern soll.

Wenn man so will, ist die gerade so richtig Fahrt aufnehmende Saison auf dem Platz Mosel-Camping Cochem am Conder Flussufer die letzte für Nostalgiker. Frank Wagner, Geschäftsführer der Freizeitzentrum Cochem Betriebsgesellschaft, kurz FZZ, zu der der Platz gehört, sagt: „Was die Ausstattung hier angeht, ist das der Standard von vor zehn Jahren.







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