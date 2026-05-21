Bagger, Planierraupen und andere Baufahrzeuge sollen sich vom Herbst an den Campingplatz unterhalb des Cochemer Freizeitzentrums vornehmen. Der FZZ-Chef verrät bei einem Gang über den Platz, was sich ändern soll.
Lesezeit 4 Minuten
Wenn man so will, ist die gerade so richtig Fahrt aufnehmende Saison auf dem Platz Mosel-Camping Cochem am Conder Flussufer die letzte für Nostalgiker. Frank Wagner, Geschäftsführer der Freizeitzentrum Cochem Betriebsgesellschaft, kurz FZZ, zu der der Platz gehört, sagt: „Was die Ausstattung hier angeht, ist das der Standard von vor zehn Jahren.