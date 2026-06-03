„Tor zur Eltz“
Wie Moselkerns Wohnmobilpark Impulse gibt

Erst seit dem Pfingstwochenende ist Moselkerns neuer Wohnmobilpark mit Namen „Tor zur Eltz“ offiziell eröffnet. Wie wird die Anlage bislang angenommen? Welche Impulse hat sie dem Ort schon gegeben, und was soll noch folgen?

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Der vor circa anderthalb Wochen eröffnete Wohnmobilpark „Tor zur Eltz“ in Moselkern hat das Erscheinungsbild der Mündung des Elzbaches an dieser Stelle komplett verändert. Nicht nur der weitgehend automatisiert funktionierende Platz selbst leistet dazu seinen Beitrag.

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