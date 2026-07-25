Im Herbst 2020 verabschiedet der Zeller Verbandsgemeinderat den Solidarfonds „Freiflächen-Fotovoltaikanlagen und regenerative Energien“. Von diesem haben inzwischen alle Gemeinden etwas. So erweitert er finanzielle Handlungsspielräume.
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Für die Zukunft essenziell wichtige, aber finanziell kostspielige Entscheidungen zu treffen, fällt einfach leicht, wenn man weiß, es gibt ein verlässliches Polster aus Einnahmen. Genau hat die Verbandsgemeinde (VG) Zell einen Solidarfonds „Freiflächen-Fotovoltaikanlagen und regenerative Energien“ geschmiedet, den der VG-Rat bereits im Oktober 2020 einstimmig verabschiedet.