Pachteinnahmen steigen noch Wie Geld aus Wind und Sonne die VG Zell verändert David Ditzer 25.07.2026, 18:00 Uhr

i Auf den Hunsrückhöhen der VG Zell ist ein großes Solarcluster aus Freiflächen-Photovoltaikanlagen entstanden. Die Einnahmen, die über dieses und weitere Energieprojekte zusammenkommen, helfen allen Gemeinden im Zeller Land - über einen Solidarfonds. Doch um wie viel Geld geht es da? Birgit Pielen

Im Herbst 2020 verabschiedet der Zeller Verbandsgemeinderat den Solidarfonds „Freiflächen-Fotovoltaikanlagen und regenerative Energien“. Von diesem haben inzwischen alle Gemeinden etwas. So erweitert er finanzielle Handlungsspielräume.

Für die Zukunft essenziell wichtige, aber finanziell kostspielige Entscheidungen zu treffen, fällt einfach leicht, wenn man weiß, es gibt ein verlässliches Polster aus Einnahmen. Genau hat die Verbandsgemeinde (VG) Zell einen Solidarfonds „Freiflächen-Fotovoltaikanlagen und regenerative Energien“ geschmiedet, den der VG-Rat bereits im Oktober 2020 einstimmig verabschiedet.







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