Nach Unfall auf B259 Wie gefährlich ist die Einmündung der K2 bei Ulmen? David Ditzer 28.09.2026, 18:00 Uhr

i Im Süden des Eifelstädtchens Ulmen mündet die K2 auf die viel befahrene Bundesstraße 259. Erst Anfang September ereignete sich dort ein schwerer Unfall mit sechs Verletzten. Wie gefährlich ist die Stelle? David Ditzer

Im Süden der Eifelstadt Ulmen mündet die Kreisstraße 2 auf die viel befahrene Bundesstraße 259. Erst Anfang September kam es dort zu einem schweren Unfall mit Verletzten. Ist die Unfallstelle so gefährlich, dass ein Tempolimit hermüsste?

Anfang September stießen an der Einmündung der Kreisstraße (K) 2 auf die Bundesstraße 259 zwei Autos zusammen. Dabei wurden sechs junge Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Der Unfall ereignete sich zu nächtlicher Stunde. Es stellte sich heraus, dass der 17-jährige Verursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.







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