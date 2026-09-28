Im Süden der Eifelstadt Ulmen mündet die Kreisstraße 2 auf die viel befahrene Bundesstraße 259. Erst Anfang September kam es dort zu einem schweren Unfall mit Verletzten. Ist die Unfallstelle so gefährlich, dass ein Tempolimit hermüsste?
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Anfang September stießen an der Einmündung der Kreisstraße (K) 2 auf die Bundesstraße 259 zwei Autos zusammen. Dabei wurden sechs junge Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Der Unfall ereignete sich zu nächtlicher Stunde. Es stellte sich heraus, dass der 17-jährige Verursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.