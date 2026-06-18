Campingplatz hat neue Leitung Wer auf den „Mosel Islands“ Treis jetzt das Sagen hat David Ditzer 18.06.2026, 18:30 Uhr

i Nathalie Boesch-Merfels und ihr Mann Frank Merfels leiten die Camping- und Freizeitinsel "Mosel Islands" in Treis-Karden sowie den dazugehörigen Jachthafen. Britta Hilpert. Britta Hilpert/Mosel Islands

Seit dem 1. März haben die Treiser Camping- und Freizeitinsel „Mosel Islands“ sowie der Jachhafen eine neue operative Leitung. Fast drei Jahre lang hat die Geschäftsführung vergeblich eine Nachfolgelösung gesucht. Wen sie letztlich fand.

Für die einen ist es beruflich ein kompletter Neuanfang, für die anderen ein Glücksgriff und zugleich das Ende einer langen Suche: Nathalie Boesch-Merfels (56) und ihr Mann Frank Merfels (58) haben zum 1. März dieses Jahres die operative Leitung des Treiser Campingplatzes „Mosel Islands“ und des dazugehörigen Jachthafens übernommen.







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