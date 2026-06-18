Seit dem 1. März haben die Treiser Camping- und Freizeitinsel „Mosel Islands“ sowie der Jachhafen eine neue operative Leitung. Fast drei Jahre lang hat die Geschäftsführung vergeblich eine Nachfolgelösung gesucht. Wen sie letztlich fand.
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Für die einen ist es beruflich ein kompletter Neuanfang, für die anderen ein Glücksgriff und zugleich das Ende einer langen Suche: Nathalie Boesch-Merfels (56) und ihr Mann Frank Merfels (58) haben zum 1. März dieses Jahres die operative Leitung des Treiser Campingplatzes „Mosel Islands“ und des dazugehörigen Jachthafens übernommen.