Modernisierung geplant Weniger Asphalt, mehr Licht für Mosel-Camping Cochem David Ditzer 14.01.2026, 12:00 Uhr

i Der Campingplatz am Moselufer in Cochem unterhalb des Freizeitzentrums ist beliebt. Bald soll er modernisiert werden. Ulrike Platten-Wirtz

Der Campingplatz am Moselufer in Cochem-Cond soll schon bald umfassend modernisiert werden. Ein unkomplizierter Check-in/Check-out ist nicht die einzige Neuerung, von der Urlauber profitieren sollen.

Auf dem Cochemer Campingplatz führen viele Wege zwar nicht nach Rom, wie es im bekannten Sprichwort heißt, im Zweifelsfall aber sehr wohl zum eigenen Stellplatz. Das Netz der Erschließungswege ist nicht nur zu üppig, etliche Wege sind zu allem Überfluss auch in einem schlechten Zustand.







