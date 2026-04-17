Der Dachstuhlbrand vom 8. April hat im Cochemer Moselromantik-Hotel Weißmühle zwar massive Schäden angerichtet. Trotzdem ist das Restaurant schon wieder in Betrieb. Chefin Laura Zimmer sprach mit unserer Zeitung über Brandtag, Folgen und Zukunft.
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Die Grenze zwischen Verzweiflung und zurückkehrender Zuversicht ist bei Laura Zimmer circa anderthalb Wochen nach dem schweren Brand im Dachgeschoss ihres Hotels Weißmühle so ein wenig wie Löschwasser: fließend. Große Teile des Hoteltrakts sind vom Feuer und dessen Folgen zerstört.