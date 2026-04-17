Nach Feuer in Cochemer Hotel
Weißmühle: Das sagt die Chefin zu Brand und Zukunft
Laura Zimmer, Betreiberin des von einem Brand geschädigten Hotels Weißmühle im Cochemer Enderttal, am Eingang zum Restaurant. Da
Laura Zimmer, Betreiberin des von einem Brand geschädigten Hotels Weißmühle im Cochemer Enderttal, am Eingang zum Restaurant. Das Lokal ist vom Feuer unberührt und geöffnet.
David Ditzer

Der Dachstuhlbrand vom 8. April hat im Cochemer Moselromantik-Hotel Weißmühle zwar massive Schäden angerichtet. Trotzdem ist das Restaurant schon wieder in Betrieb. Chefin Laura Zimmer sprach mit unserer Zeitung über Brandtag, Folgen und Zukunft.

Lesezeit 5 Minuten
Die Grenze zwischen Verzweiflung und zurückkehrender Zuversicht ist bei Laura Zimmer circa anderthalb Wochen nach dem schweren Brand im Dachgeschoss ihres Hotels Weißmühle so ein wenig wie Löschwasser: fließend. Große Teile des Hoteltrakts sind vom Feuer und dessen Folgen zerstört.

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Kreis Cochem-ZellGastronomie

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