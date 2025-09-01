Das Wollmerather Maar ist zwar längst trockengelegt. Doch Überbleibsel im Boden könnten die Geschichte einer Weiherburg erzählen, die einst unweit der Kirche gestanden haben soll. Ergebnisse einer ersten Spurensuche sind da.

Ende Januar scannten Fachleute des Unternehmens Posselt & Zickgraf Prospektionen (PZP) aus Marburg eine Wiesensenke südlich und westlich der Wollmerather Kirche St. Maria Magdalena mithilfe eines Magnetometers. Die sogenannte archäologisch-geophysikalische Prospektion erfolgte mithilfe eines Quads, denn das in Teilen morastige Gelände ist holprig. Ziel der Untersuchung war es, im Erdreich etwaige Spuren einer mittelalterlichen Weiherburg zu finden, die sich der Überlieferung nach hier im Wollmerather Maar befunden haben soll. Jüngst brachte Achim Schmidt von der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE), Direktion Landesarchäologie, die Prospektionsergebnisse mit in die Vulkaneifel. Sie rechtfertigen es, die Spurensuche fortzusetzen.

Auf einem Feldweg nordwestlich der Wollmerather Kirche schaut Achim Schmidt unter anderen mit Ortsbürgermeister Ulrich Laux, Vertretern des Gemeinderats und der Geologin Sabine Kummer vom Natur- und Geopark Vulkaneifel auf den Ausdruck, der aussieht wie eine Art Luftaufnahme von Wollmerath, in Graustufen gehalten. Für den Laien ist das Grau an manchen Stellen sanft von weißen Linien durchzogen oder mit ebensolchen Streuseln bedeckt. Schmidt deutet auf den Wiesengrund unterhalb der Kirche. Er könne sich auf Basis der ersten Befunde schon gut vorstellen, dass dort einmal Steingebäude einer Weiherburg gestanden haben könnten. „Die Talmulde bietet sich förmlich dazu an, dort eine kleine Wasserburg zu bauen“, hält Schmidt fest.

i Das ist der Ausdruck der Ergebnisse einer geomagnetischen Prospektion in Wollermath. Dort sollen Spuren einer mittelalterlichen Weiherburg gefunden werden. David Ditzer

Archäologe zieht Vergleich zur Burg Mühlenbach bei Koblenz

Urzelle einer solchen Burg könne hier ein Mottenhügel, also eine Erdanhäufung mit zunächst einem Holzturm gewesen sein. Daraus sei final dann womöglich ein Steinbau nebst angrenzendem Wirtschaftshof geworden, spekuliert Schmidt anhand des Ausdrucks weiter. Die Burg Mühlenbach im Mühlental zwischen Koblenz-Arenberg und Neuhäusel sei ein gutes Beispiel für eine ähnliche Anlage. Auch dort sei in einer Quellmulde ein Damm errichtet, dann sei dort die Burg gebaut worden.

Über weite Teile des Wiesengrundes, in den Schmidt und seine Begleiter bald auch hinabsteigen, erstreckte sich einst das Wollmerather Maar, ehe es zum Zwecke der Bewirtschaftung trockengelegt wurde. Nach Überresten der früheren Weiherburg im Wollmerather Maar zu suchen, diese Idee verfolgt die 200-Einwohner-Gemeinde zwischen Lutzerath und Ulmen schon länger: Im Jahr 2023 befand sie sich dafür im Austausch mit der GDKE und der dazugehörigen Landesarchäologie. Im Frühjahr vergangenen Jahres genehmigte die GDKE eine geophysikalische Untersuchung – „als einzig nichtinvasive Methode, um die Stelle und den Befund der Burg von Wollmerath zu erkunden“, heißt es in der Mitteilung.

Bevor die Erkundung tatsächlich erfolgen durfte, war allerdings in dem sensiblen Gebiet auch ein naturschutzfachliches Gutachten vonnöten, erstellt vom Ulmener Planungsbüro WeSt. Eine Förderung aus dem Leader-Programm der EU über die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Vulkaneifel ermöglichte es der Gemeinde, die Kosten zu schultern.

Die Hoffnung, bei einer archäologisch-geophysikalischen Prospektion auf Spuren der früheren Weiherburg zu stoßen, ist durchaus begründet. Sie wird unter anderem durch Erwähnungen der Burganlage in verschiedenen Büchern genährt: „Etwa 200 Schritt westlich der Kirche stand in einer Wiesensenkung eine Wasserburg, die angeblich unter Ludwig XIV. zerstört wurde“, heißt es etwa in dem Buch „Die Burgen der Eifel“ von Bernhard Gondorf. Und weiter: „1764 besaß sie zwei mächtige Ecktürme; 1772 wird ein dreigeschossiger Rundturm mit anschließendem Burghaus dargestellt. Auf der Südseite war der Besitz der Herren v. Wollmerath durch einen Weiher geschützt.“

„Wir hoffen, über eine visuelle Darstellung die Lage und Größe der früheren Burg sichtbar zu machen.“

Ulrich Laux, Ortsbürgermeister Wollmerath

Bei der Auslegung der ersten Prospektionsergebnisse wies die Geologin Sabine Kummer vom Natur- und Geopark Vulkaneifel auf die typischen Merkmale des Ausbruchs eines Maarvulkans hin. Was vorher die Landschaftsoberfläche gebildet habe, werde bei der Explosion ausgeworfen und falle dann größtenteils wieder in den Kessel zurück. Ein Wall aus vulkanischem Material bilde sich in der Regel um den Krater herum. Zusammen mit der Gruppe schaute Kummer sich auch noch das Gesteinsmaterial im Wald am oberen Rand der Mulde an, nahe dem Wollmerather Kopp.

Archäologe Schmidt fragte die Gemeindespitze, was sie sich von der Prospektion erhofft habe. Ortsbürgermeister Laux antwortete: „Wir hoffen, über eine visuelle Darstellung die Lage und Größe der früheren Burg sichtbar zu machen.“

i Idyllisch liegt die Gemeinde Wollmerath in der Verbandsgemeinde Ulmen am Rand eines trockengelegten Maars. David Ditzer

Vor diesem Hintergrund empfahl Schmidt in Bezug auf das weitere Vorgehen: „Eine Kombination aus Geomagnetik und Geländemodell ist hier wesentlich.“ Schmidt ließ später eine Drohne aufsteigen, um Geländebilder anzufertigen. Zusammen mit den Prospektionsergebnissen sollen so Stellen bestimmt werden, an denen es sich lohnen könnte, die Erde mit einem Bagger circa einen halben Meter tief aufzugraben.

i Die Suche nach Resten der Weiherburg von Wollmerath geht weiter. David Ditzer

Auf diesen sogenannten Schürfen, die nur circa fünf Meter breit und zehn Meter lang sein müssen, soll der Untergrund dann erneut prospektiert und untersucht werden. So führt es der Wollmerather Ortsbürgermeister im Nachgang gegenüber unserer Zeitung aus. Die Arbeiten sollen jedoch erst in der Vegetationspause und nach entsprechenden Rücksprachen mit dem Naturschutz erfolgen. Zugleich sicherte Geologin Kummer zu, sich noch einmal nach den Resultaten einer Kernbohrung zu erkunden, die es schon einmal im Umfeld des Maars gegeben hat. Die Suche nach Resten der Weiherburg von Wollmerath geht also weiter.