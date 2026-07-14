Bei der Ernte entflammt
Wehren und Landwirte dämmen Feldbrand bei Wirfus ein
Feuerwehrleute (hier: ein Symbolfoto) und Landwirte hatten einen Feldbrand bei Wirfus am vergangenen Montagabend zügig im Griff.
Feuerwehrleute (hier: ein Symbolfoto) und Landwirte hatten einen Feldbrand bei Wirfus am vergangenen Montagabend zügig im Griff.
Kevin Rühle/Archiv

Einen Vegetationsbrand bei Wirfus hatten Feuerwehrleute und Landwirte am Montagabend gemeinsam recht zügig im Griff. Die passende Ausrüstung aus Kaisersesch trug mit dazu bei.

Lesezeit 1 Minute
Einen Flächenbrand bei Wirfus haben Feuerwehrleute aus Wirfus, Klotten und Kaisersesch am Montagabend schnell unter Kontrolle gebracht. Im Zusammenspiel mit Landwirten aus dem Umland, die Brandschneisen in das brennende Stoppelfeld fuhren, verhinderten sie, dass die Flammen in größerem Stile noch stehendes Korn vernichteten, hielt Jörg Hirschen, Wehrleiter der Verbandsgemeinde (VG) Cochem, in einem Telefonat gegenüber unserer Redaktion fest.
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