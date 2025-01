Winterwetter hat Folgen Wegen Eis und Wind: Stromausfälle in Müden und Karden 03.01.2025, 12:00 Uhr

i Eiskristalle an Bäumen auf dem Müdener Berg am Silvestertag des Jahres 2024. Im Moseltal führte das frostige Winterwetter auf den Höhen auch in der Nacht zu Neujahr noch vorübergehend zu Stromausfällen. David Ditzer

Eiskristalle an den Ästen von Bäumen und Büschen sehen wundervoll aus. An Stromleitungen sind sie eher hinderlich. An Silvester und Neujahr merkten das auch viele Haushalte im Moseltal.

Gleich mehrfach von kurzzeitigen Stromausfällen betroffen waren am Silvestertag und in der Nacht zum Neujahrstag die Haushalte unter anderem in Klotten und Treis-Karden. Wie das zuständige Energieunternehmen Westnetz/Westenergie auf Anfrage mitteilte, hingen die Ausfälle mit einem Winterwetterphänomen zusammen, dessen Folgen etliche Menschen auf den Höhenzügen des Mosellandes eher genossen.

