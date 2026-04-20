Nach Hotelbrand in Cochem Wasser in „Wunder-Bar“: Doch Weißmühle schöpft Hoffnung David Ditzer 20.04.2026, 06:00 Uhr

i Die "Wunder-Bar" in einem Untergeschoss des Cochemer Hotels Weißmühle hat durch die Löscharbeiten vom 8. April einige Wasserschäden erlitten. David Ditzer

Der Hoteltrakt des Cochemer Hotels Weißmühle im Enderttal ist seit einem Dachstuhlbrand vom 8. April als solcher vorerst unbrauchbar. Aber das Beispiel einer Bar im Untergeschoss zeigt auch: Es gibt Schimmer der Hoffnung auf eine positive Zukunft.

Die Zweifel übermannen Laura Zimmer, da steht sie fast bis zum oberen Schaftrand ihrer dunklen Gummistiefel im Wasser. Dabei sollte in diesem Untergeschoss des Moselromantik-Hotels Weißmühle im Cochemer Enderttal eigentlich kein Wasser sein. Jedenfalls nicht auf dem Fußboden.







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