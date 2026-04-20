Der Hoteltrakt des Cochemer Hotels Weißmühle im Enderttal ist seit einem Dachstuhlbrand vom 8. April als solcher vorerst unbrauchbar. Aber das Beispiel einer Bar im Untergeschoss zeigt auch: Es gibt Schimmer der Hoffnung auf eine positive Zukunft.
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Die Zweifel übermannen Laura Zimmer, da steht sie fast bis zum oberen Schaftrand ihrer dunklen Gummistiefel im Wasser. Dabei sollte in diesem Untergeschoss des Moselromantik-Hotels Weißmühle im Cochemer Enderttal eigentlich kein Wasser sein. Jedenfalls nicht auf dem Fußboden.