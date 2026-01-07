Meinung zu Kurzzeitpflege Zell Was sich nicht rentiert, wird rasiert David Ditzer 07.01.2026, 11:22 Uhr

i David Ditzer Kevin Rühle

Nach nur einem halben Jahr muss die Kurzzeitpflege am Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Mittelmosel in Zell schon wieder geschlossen werden. Gerade für den ländlichen Raum lässt sich daraus Unschönes ableiten.

Kaum ist sie da, ist sie auch schon wieder weg: Kurzzeitpflege im wahrsten Sinne des Wortes. Wo keine oder kaum Nachfrage herrscht, stirbt das Angebot. Diesem ehernen Gesetz des Marktes gehorchen Dienstleistungen im Gesundheitswesen schon lange. Das ist nicht erst seit der sich beschleunigenden Klinikschließungswelle der vergangenen beiden Jahre so.







