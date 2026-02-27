Einen Schlaganfall will kein Mensch erleiden. Wenn es doch passiert, wohnt man besser nicht in Altlay oder bestimmten anderen Cochem-Zeller Dörfern. Gutachten bescheinigen schlechte Versorgungszeiten. Was sagt das Mainzer Gesundheitsministerium?
Wer in Hunsrückgemeinden der Verbandsgemeinde (VG) Zell lebt und einen Schlaganfall erleidet, hat schlechte Karten: Bis zur nächsten Stroke Unit dauert es rund 50 Minuten. Eine Stroke Unit ist eine Krankenhausabteilung, die auf die Behandlung von Schlaganfällen spezialisiert ist.