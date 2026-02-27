Cochem-Zell als Problemfall
Was Mainz zu Mängeln in Schlaganfallversorgung sagt
Gerade in ländlichen Regionen ist ein Hubschrauber oft die beste Option, um Rettungszeiten zu verkürzen. Ein Gutachten aus dem März vergangenen Jahres stellte vielen Gemeinden im Kreis Cochem-Zell ein schlechtes Zeugnis aus, wenn es um eine adäquate Versorgung von Schlaganfallpatienten geht. Was sagt das zuständige Ministerium dazu?
Einen Schlaganfall will kein Mensch erleiden. Wenn es doch passiert, wohnt man besser nicht in Altlay oder bestimmten anderen Cochem-Zeller Dörfern. Gutachten bescheinigen schlechte Versorgungszeiten. Was sagt das Mainzer Gesundheitsministerium? 

Wer in Hunsrückgemeinden der Verbandsgemeinde (VG) Zell lebt und einen Schlaganfall erleidet, hat schlechte Karten: Bis zur nächsten Stroke Unit dauert es rund 50 Minuten. Eine Stroke Unit ist eine Krankenhausabteilung, die auf die Behandlung von Schlaganfällen spezialisiert ist.

