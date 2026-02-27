Cochem-Zell als Problemfall Was Mainz zu Mängeln in Schlaganfallversorgung sagt David Ditzer 27.02.2026, 11:00 Uhr

i Gerade in ländlichen Regionen ist ein Hubschrauber oft die beste Option, um Rettungszeiten zu verkürzen. Ein Gutachten aus dem März vergangenen Jahres stellte vielen Gemeinden im Kreis Cochem-Zell ein schlechtes Zeugnis aus, wenn es um eine adäquate Versorgung von Schlaganfallpatienten geht. Was sagt das zuständige Ministerium dazu? Kevin Rühle/Archiv

Einen Schlaganfall will kein Mensch erleiden. Wenn es doch passiert, wohnt man besser nicht in Altlay oder bestimmten anderen Cochem-Zeller Dörfern. Gutachten bescheinigen schlechte Versorgungszeiten. Was sagt das Mainzer Gesundheitsministerium?

Wer in Hunsrückgemeinden der Verbandsgemeinde (VG) Zell lebt und einen Schlaganfall erleidet, hat schlechte Karten: Bis zur nächsten Stroke Unit dauert es rund 50 Minuten. Eine Stroke Unit ist eine Krankenhausabteilung, die auf die Behandlung von Schlaganfällen spezialisiert ist.







