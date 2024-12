Neues Buch Was Briedel zwischen Reich und Republik prägte 08.12.2024, 09:00 Uhr

i Hermann Thurs neues Buch zur Geschichte der Moselgemeinde Briedel. David Ditzer

Seit Jahrzehnten befasst sich der Briedeler Ortschronist Hermann Thur mit der Vergangenheit seines Heimatdorfes. Sein jüngst erschienenes Buch beleuchtet die Zeit zwischen 1918 und 1933 – wertvolle Einblicke in ereignisreiche Jahre.

Der Briedeler Heimatforscher und Ortschronist Hermann Thur hat ein neues Buch über die Geschichte seines Heimatdorfes an Mosel zusammengestellt. Es behandelt die Zeit zwischen Kaiserreich und Drittem Reich, also die Jahre 1918 bis 1933. Die RZ hat mit Thur über die Recherchen zu dem Buch gesprochen und darüber, was das Briedeler Leben in den Jahren der Weimarer Republik prägte.

