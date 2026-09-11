Dunkle Wolke über Solarcluster
Was Betreiber-Insolvenz für Zeller Gemeinden heißt
Leichter Nebel zieht bei der Einweihung des größten Solar-Clusters in Rheinland-Pfalz im Jahr 2024 über die Anlage bei Grenderic
Leichter Nebel zieht bei der Einweihung des größten Solar-Clusters in Rheinland-Pfalz im Jahr 2024 über die Anlage bei Grenderich. Bestehend aus neun Einzelanlagen ist der Freiflächen-Photovoltpark in Zusammenarbeit der Verbandsgemeinde Zell mit dem Hamburger Unternehmen Enerparc entstanden. Letzterer befindet sich seit Wochenbeginn in einem vorläufigen Insolvenzverfahren.
Thomas Frey (Archiv). picture alliance/dpa

Im Zeller Land hat die Hamburger Enerparc AG mit mehreren Gemeinden ein gewaltiges Netz an Freiflächen-Photovoltaikanlagen errichtet: viel Sonnenenergie für klamme kommunale Kassen. Die VG Ulmen plant Ähnliches. Nun ist Enerparc insolvent.

Lesezeit 4 Minuten
Die Hamburger Enerparc AG, nach eigenen Angaben einer der größten Entwickler und Eigentümer von Solarparks, befindet sich seit 7. September in einem vorläufigen Insolvenzverfahren. „Der Betrieb wird fortgeführt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.
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