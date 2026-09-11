Im Zeller Land hat die Hamburger Enerparc AG mit mehreren Gemeinden ein gewaltiges Netz an Freiflächen-Photovoltaikanlagen errichtet: viel Sonnenenergie für klamme kommunale Kassen. Die VG Ulmen plant Ähnliches. Nun ist Enerparc insolvent.
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Die Hamburger Enerparc AG, nach eigenen Angaben einer der größten Entwickler und Eigentümer von Solarparks, befindet sich seit 7. September in einem vorläufigen Insolvenzverfahren. „Der Betrieb wird fortgeführt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.